Komentátoři schvalují verdikt soudu k opatřením proti koronaviru

Praha - Čtvrteční rozhodnutí soudu, který zrušil část opatření zavedených ministerstvem zdravotnictví kvůli epidemii koronaviru, hodnotí komentátoři českých deníků a zpravodajských serveru kladně. Verdikt podle nich dává najevo, že vláda musí i v mimořádné situaci postupovat v souladu s platnými zákony.

Rozhodnutí soudu podle Hospodářských novin (HN) ukazuje, že Česko zůstává právním státem. "Na první pohled to vypadá, že se soudce zbláznil. Jenže je to přesně naopak - zabránil, aby si z nás dělala blázny vláda," míní autor komentáře. Připomněl, že kabinet původně zavedl krizová opatření podle krizového zákona. Jenže pak mu došlo, že pokud se v tomto režimu pojede dlouho, budou moci majitelé zavřených obchodů uplatňovat náhradu škody, což by stálo velké peníze, píšou HN. "A tak nějaký kluzce šikovný legislativec vymyslel, že se pojede podle zákona o veřejném zdraví, který s možností odškodňování nepočítá. Prostě premiéru Babišovi se chtělo nařizovat, ale nechtěl za to nést odpovědnost. Proto se rozhodl pro kličku, jak poškozené podnikatele ošulit. A soud mu nyní řekl: tak takto ne," podotkl deník.

Za správné a přínosné považuje verdikt soudu autor glosy na zpravodajském webu E15.cz. Rozhodnutí podle něj připomnělo, že i v mimořádných případech je třeba respektovat zákony. "Hlavním viníkem nastalé situace je vláda, soud pouze po podání stížnosti reagoval na její chování," uvádí komentátor. Odmítá názor, že soud svým rozhodnutím hatí boj s koronavirem. "Soud restriktivní opatření samotná nenapadnul, naopak připomněl vážnost situace a dal vládě šanci na nápravu," vysvětluje autor komentáře. Soud podle něj jen řekl, že i správné věci se musejí dělat správným způsobem, jinak se právní stát začne drolit. "Logickým následkem by mělo být, že konkrétní členové vlády z toho vyvodí zodpovědnost, včetně té osobní," uzavírá glosa.

Podle Lidových novin podobná soudní rozhodnutí nutí vládu a úřady, aby postupovaly logicky a v souladu se zákony. To podle autora komentáře nyní zcela nefunguje. Jako příklad uvádí, že navzdory omezení volného pohybu mohou jen na zajištění základních životních potřeb mohou být otevřené cukrárny. "Je dort základní životní potřebou? Nevíme. Bude tak jen dobře, když si v tom vláda, která je i dle soudu vedena dobrými úmysly, nakonec udělá pořádek," píše autor komentáře.

Za tvrdou lekci pro premiéra Andreje Babiše považuje rozhodnutí pražského městského soudu komentář na serveru Aktuálně.cz. "Nejste Orbán, nemůžete si tu dělat, co chcete, v Česku platí právo," interpretuje vyznění rozsudku autor komentáře. Předseda vlády podle něj chce vládnout sám a vybírá si poslušné lidi. "Pražský městský soud je taky 'poslušný', zjevně však poslouchá nikoli premiéra, ale zákon," uzavírá komentář.