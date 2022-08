Komedie Střídavka režiséra Nikolaeva vypráví o zmatcích v partnerských vztazích

Praha - Filmová komedie Střídavka režiséra Petra Nikolaeva vypráví o zmatcích v rodině a v partnerských vztazích. Do kin vstoupí 4. srpna. Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, Jiří Vyorálek a Kristina Svarinská v hlavních rolích představují bývalé nebo současné partnery, kteří se musí společně postarat o všechny děti, které spolu coby minulé nebo nové páry mají. Důležitou roli ve snímku má dění na ragbyovém hřišti, uvedli dnes tvůrci.

"Ragby se mi jako sport hrozně líbí. Je to tvrdý sport - buď pro mladé, nebo zkušené. Co se týče ragby, já nejsem ani mladý ani zkušený," řekl ČTK po dnešní novinářské projekci Hofmann. "Vybavuju si, že když televize poprvé dávala mistrovství světa v ragby, tak to pro nás bylo takové zjevení. Byli jsme zvyklí koukat na fotbal a najednou přišli takoví jiní sportovci. To bylo pozoruhodné. Byl jsem před natáčením párkrát na tréninku, takové výkony to ode mne nevyžadovalo. Ale musím říct, že jsem na Tatře Smíchov a bylo to super," dodal.

"Nejnáročnější bylo natáčení ragbyového zápasu, byla noc, zima a pršelo a my se váleli v bahně," podotkla Čvančarová.

Vedle péče o všechny děti , které spolu coby minulé nebo nové páry mají, se musí hlavní hrdinové starat také o ztřeštěnou babičku jedné z postav v podání Evy Holubové. Dalším z úkolů pro všechny je pak najít nového muže postavě Anny Polívkové, která během partnerského střídání zůstala bez partnera.

"Někteří lidé by se byli schopni na střídavé péči domluvit a v žánru komedie chceme vidět spíše tohle, než nějaké rodičovské běsy. Samozřejmě vím, že realita je často jiná. Střídavá péče asi není použitelný paušál pro všechny a za všech okolností," podotkl Hofmann k optimistickému vyznění filmu.

Film natočil režisér Nikolaev, který stál za divácky úspěšnými snímky jako Lidice nebo Příběh kmotra. Proslavil se i komedií Báječná léta pod psa. "Střídavka je komedie, ale chtěli bychom ve filmu obsáhnout různé emoce, neměla by to být jen legrace za každou cenu. Ve své náladě by se měl film podobat třeba Báječným létům pod psa," uvedl Nikolaev.

O tuzemské komedie je v současné době zájem. Návštěvnost tuzemských kina za první polovinu roku 2022 ovládla komedie Vyšehrad: Fylm, navazující na internetový seriál z roku 2016 s Jakubem Štáfkem hlavní v roli. Příběh o bláznivých eskapádách problematického fotbalisty Laviho za čtyři měsíce od premiéry vydělal 105,5 milionu korun a zaznamenala 631.000 diváků. Mezi dvaceti nejnavštěvovanějšími filmy jsou nyní vedle snímku Vyšehrad: Fylm také české komedie Hádkovi, Prezidentka, Po čem muži touží 2 a Párty Hárder: Summer Massacre.