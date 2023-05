Komáry přitahují lidé umytí mýdlem, tvrdí studie

Londýn - Mytí mýdlem se může jevit jako rozumná strategie, jak se vyhnout pozornosti hmyzu. Podle vědců ale může jeho vůně naopak komáry přitahovat, protože když se neživí krví, doplňují příjem cukru nektarem. Vyplynulo to ze studie, o níž informoval list The Guardian.

Vědci, kteří výzkum prováděli, uvedli, že komáři dávali přednost vůni dobrovolníků, kteří se myli třemi ze čtyř testovaných populárních značek mýdla.

"Skutečnost, že přebíráme tyto květinové a ovocné vůně a dáváme je na tělo, znamená, že nyní voníme jako květina i člověk zároveň," řekl Clément Vinauger, který vedl práci na americké univerzitě Virginia Tech. "Je to jako kdybyste se probudili a ucítili něco, co by bylo zároveň jako káva a muffiny. Velmi přitažlivé," dodal.

Účinky mýdel se u jednotlivých lidí poněkud lišily, pravděpodobně v důsledku interakcí mezi jeho vůní a jedinečným pachovým profilem každého člověka.

"Je pozoruhodné, že tentýž člověk, který je pro komáry extrémně přitažlivý, když je nemytý, se může s jedním mýdlem stát pro komáry ještě přitažlivějším a s jiným mýdlem se pak pro ně stane odpudivým," uvedl Vinauger.

Vědci dospěli k závěru, že výběr mýdla by mohl částečně vysvětlit, proč jsou někteří lidé magnetem na komáry, zatímco jiní vyváznou bez kousnutí.

Do studie, publikované v časopise iScience, byli zapojeni čtyři dobrovolníci, kteří předložili vzorky látek, jež měli nasazené na ruce. Kusy oblečení byly buď nemyté nebo vyprané pomocí čtyř různých značek mýdla - Dial, Dove, Native a Simple Truth.

Samičky komárů, které se na rozdíl od samečků živí krví, byly pozorovány, jak přistávají na vzorcích látek, aby bylo možné určit, čemu dávají přednost. Tkanina byla použita namísto toho, aby se hmyzu vystavili sami dobrovolníci, aby se vyloučil vliv vydechovaného oxidu uhličitého, který je pro komáry dalším důležitým vodítkem.

Mýdlo Dove, Dial a Simple Truth zvýšilo atraktivitu některých dobrovolníků pro hmyz, ale ne všech. Naopak rukáv vymáchaný v mýdle značky Native komáry spíše odpuzoval. Jeho relativně odpuzující účinek by podle vědců mohl souviset s jeho kokosovou vůní, neboť existují určité důkazy, že kokosové oleje jsou pro komáry přirozeným odpuzujícím prostředkem.

ban jrm