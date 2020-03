Kolony na hranicích s Polskem a Slovenskem komplikují dopravu

Harrachov/Náchod/Lanžhot - Odbavení kamionů na hraničním přechodu do Polska v Náchodě od dnešního rána výrazně zrychlilo. Kolona kamionů se od rána do zhruba 14:00 zkrátila od Hradce Králové k Jaroměři, tedy o polovinu asi na 25 kilometrů. Ráno kamiony čekaly až na dálnici D11 u Hradce Králové. ČTK to řekla mluvčí policie Lucie Konečná.

"Nyní se daří odbavit tři kamiony za minutu, tedy přibližně 180 za hodinu. Dá se čekat další zkrácení kolony," řekla Konečná. Kolona navíc není souvislá, protože policie dopravu reguluje tak, aby silnice mezi Hradcem a Náchodem byla průjezdná. Například na průjezdu Náchodem kamiony nestojí.

Kolony se před přechodem Náchod začaly tvořit v pondělí ráno, kdy Poláci na přechodu zahájili kvůli epidemii COVID-19 důkladné kontroly lidí vstupujících do země. V úterý odbavovali do deseti kamionů za hodinu. Řidičům směřujícím od Hradce Králové směrem k Náchodu doporučila využít jiné trasy po silnicích nižších tříd.

Dnes byl otevřen další hraniční přechod Královec - Lubawka. Na silnici k přechodu na české straně je však vjezd povolen pouze vozidlům do devíti tun, takže kolonám kamionů před Náchodem otevření přechodu v Královci neulevilo. Přechod však mohou využívat polští pendleři, kteří jezdí na Trutnovsko za prací. Dosud museli pendleři přes přechod v Náchodě.

Přes přechod Náchod - Kudowa Slone míří hlavně kamiony, protože pro přepravu zboží zůstaly hranice otevřené. O půlnoci z neděle na pondělí začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Také Polsko zakázalo vstup cizinců do země. Pro vydané restrikce existují výjimky, například pro pendlery, tedy lidí jezdící přes hranice za prací.

Kolona v Chotěbuzi na Karvinsku dosahuje 21 kilometrů V Moravskoslezském kraji se u hranic s Polskem tvoří dlouhé kolony. V Chotěbuzi dosahuje až 21 kilometrů. Nově otevřený přechod v Petrovicích u Karviné-Závady je pro osobní auta. ČTK to řekla mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská. "Situace vyplývá z kontrol na polské, nikoliv české straně. Kolony se tvoří také v současné době, přičemž jejich délka se průběžně mění," uvedla. Nejpříznivější je nyní situace na dálnici D1. Před hranicemi je kolona dlouhá zhruba pět kilometrů. Na silnici D48 je kolona osm kilometrů, na ni navazuje třináctikilometrová kolona ve směru od Mostů u Jablunkova. Pro osobní dopravu je nově od dnešního dne otevřený hraniční přechod s Polskou republikou Závada v Petrovicích u Karviné. Tam je situace bez komplikací. "Policisté stále usměrňují dopravu, činí maximum pro bezpečí účastníků silničního provozu. V případě, že osobní vozidla nemířila na hraniční přechody, usměrňovali policisté dopravu tak, aby řidiči nemuseli v kolonách kamionů čekat. Stejně postupují i v těchto chvílích," uvedla mluvčí.

Kamiony komplikují dopravu na Harrachov, policie je odstavuje Kamiony mířící na česko-polský hraniční přechod Harrachov-Jakuszyce komplikují dopravu v Libereckém kraji. Policie kamiony odstavuje podél silnice I/10 a pouští je postupně tak, aby zachovala průjezd městy. Kamiony už stojí i v odstavném pruhu na D10. Řidiči, kteří se snaží kolonu objet po silnici I/14 přes Jablonec nad Nisou, nepochodí, policie veškerou dopravu na Polsko směruje přes Turnov a Železný Brod. ČTK to řekl krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Hraniční přechod v Harrachově na silnici I/10 je jediný, který na 130 kilometrů dlouhé česko-polské hranici v Libereckém kraji zůstal otevřený. Kolona před přechodem se začala prodlužovat už v úterý. "Poláci sice odbavování zrychlili, za hodinu je to ale tak šest až osm kamionů," poznamenal Robovský. V koloně přitom stojí většinou Poláci. Na Harrachov také směřuje víc kamionů než v pondělí, odklánějí je ze sousedního Královéhradeckého kraje, kde kolona k česko-polskému hraničnímu přechodu v Náchodě sahala v podvečer k Jaroměři. Kamiony na frekventované silnici I/10 výrazně zkomplikovaly i veřejnou dopravu na Harrachov. Autobusy tam neprojedou. "Do Harrachova se lidé dostanou jen vlakem, tam žádné omezení není," řekl ČTK Jiří Hruboň, ředitel společnosti Korid LK, která veřejnou dopravu v Libereckém kraji koordinuje. Od dnešních 17:00 proto kraj přidal další autobusy, které cestující vozí z nádraží do města. Jezdit budou až do odvolání. Polsko v neděli zakázalo vstup cizincům do země a následně zavedlo důsledné kontroly. Na hranici s Českem zůstaly otevřené jen hraniční přechody v Harrachově, Náchodě a Českém Těšíně. Dnes k nim přibyly další tři přechody, které by problémy mohly zmírnit - Královec na Trutnovsku, Mikulovice na Jesenicku a Závada v Petrovicích na Karvinsku. Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) doufá, že se podaří vyjednat ještě otevření přechodu na silnici I/35 v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Na dotaz ČTK to řekl po dnešním jednání krizového štábu.

Na D2 je u přechodu na Slovensko opět kolona, ŘSD rozváží vodu

Na dálnici D2 je na přechodu Lanžhot směrem na Slovensko dnes odpoledne znovu asi třicetikilometrová kolona kamionů, informační tabule na dálnici poukazovala na kolaps dopravy. Ředitelství silnic a dálnic řidičům v místě rozváží vodu. ČTK to řekl mluvčí ředitelství Jan Rýdl. Přechod je zhruba od 9:15 uzavřený. V úterý byl takto přechod uzavřený několikrát, kamiony slovenská strana pouštěla ve vlnách. Kolona v úterý odpoledne dosáhla také až třiceti kilometrů.

Problém je už na hranicích Slovenska s Maďarskem, které zpřísnilo opatření kvůli šíření koronaviru. Kolona dosahovala v úterý zhruba k Rakvicím, dnes už téměř také. Přes Lanžhot se vzhledem situaci na slovenské dálnici v úterý odpoledne dostalo ve vlnách zhruba 100 kamionů, přechod byl jinak uzavřený. Dnes se ale kolona podle mluvčího na Slovensko nepohnula.

"Začali jsme rozvážet vodu. Na každém exitu, na každé SOS hlásce, nejméně každých 500 metrů, skládáme minimálně 40 půllitrových lahví balené vody," řekl Rýdl.

Osobní vozy mají podle informační tabule na dálnici sjíždět na exitu 25 Hustopeče směr na hraniční přechod Hodonín. Informační tabule na dálnici na 43. kilometru řidiče upozorňovala na kolaps dopravy.

Bez výraznějších problémů jsou dva otevřené přechody směrem do Rakouska, které jsou v Jihomoravském kraji, a to Mikulov na Břeclavsku a Hatě na Znojemsku. "Samozřejmě se ale může utvořit nějaká kolona. Je to z provozních důvodů, je úměrná úkonům, které se musí učinit," uvedl už dříve policejní mluvčí Bohumil Malášek.

O půlnoci z neděle na pondělí začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Pro přepravu zboží zůstaly hranice otevřené. Z vydaných restrikcí existují výjimky, například pro lidi jezdící přes hranice za prací.