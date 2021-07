Nymburk - Historicky nejlepší střelec fotbalové reprezentace Jan Koller považuje čtvrtfinálovou účast českého týmu na mistrovství Evropy za hodně velký úspěch a výsledek, který byl nad plán. Před turnajem by ho nenapadlo, že útočník Patrik Schick dokáže vstřelit pět branek a vyrovnat české maximum Milana Baroše z roku 2004. Kanonýr Leverkusenu má podle Kollera předpoklady na to, aby překonal i jeho rekordních 55 gólů za národní tým.

"Patrik byl na tomto turnaji pro nás rozdílovým hráčem. Bez jeho gólů bychom se s naší hrou těžko někam dostali, šancí jsme si moc nevypracovali. On z minima vytěžil maximum a jeho góly nás posunuly tam, kde jsme skončili," řekl novinářům Koller, který si dnes v Nymburce zatrénoval s dětmi na tradiční letní škole bývalého brankáře Petra Čecha, jenž kvůli koronavirovým omezením do Čech nemohl.

"Naše vystoupení na Euru hodnotím výsledkově hodně úspěšně. Myslím, že čtvrtfinále by před začátkem každý bral. Samozřejmě chyběl kousek a mohli jsme přes Dány přejít a hrát semifinále, ale buďme realisté. Čtvrtfinále je super úspěch a určitě nad plán," dodal bývalý osmačtyřicetiletý kanonýr.

Schick dal na Euru pět z šesti českých branek. Blýskl se především v úvodním utkání se Skotskem, v němž dvěma góly zajistil výhru 2:0 a skóroval lobem z rekordní vzdálenosti 49,7 metru.

"Že Patrik dá pět gólů, to by mě nenapadlo. Už v přípravě se mu dařilo a ten první zápas ho hodně nastartoval. Bylo vidět, jak hodně si věří. Tenhle šampionát mu hodně sednul," uvedl Koller.

Schick by podle něj zřejmě dával ještě více branek, kdyby měl tak kvalitní nahrávače a spoluhráče, jako byli v generaci, které startovala na Euru 2004. "Byl by hodně vysoko. Je to opravdu komplexní útočník, který umí zakončovat. Umí pravou, levou nohou, hlavou. I ví, kam to chce dávat. Takže by těch gólů dával hodně," řekl Koller, jenž v 91 reprezentačních zápasech vstřelil 55 branek.

"Pokud Patrik pojede takovým tempem, tak by to překonat mohl. Samozřejmě bude to hodně těžké. Musel by být stoprocentně zdravý, mít podporu spoluhráčů a pořád dávat hodně gólů. Ale předpoklady na to má. Je ještě mladý, má před sebou ještě dlouhou kariéru v národním týmu," dodal Koller na adresu Schicka, který v dosavadních 31 reprezentačních zápasech skóroval šestnáctkrát.

Bývalý hráč Sparty, Dortmundu či Monaka postrádá v národním týmu kvalitnější ofenzivu. "Očekával jsem, že tam asi nebudou nějaké ofenzivní ataky. Že tým bude hrát koncentrovaně, týmově, hodně takticky, což se vyplnilo. Zápasy, které kluci prohráli, byly o gól. Takhle se prezentují pod trenérem Šilhavým ve většině případů, je to naše hra a slaví úspěch," poznamenal Koller.

"Chybí mi tam větší síla do ofenzivy, ve finální fázi. Rychlejší přechod do útoku, rychleji po křídlech, nějaké přečíslení. Ale nemáme k tomu moc hráče. Trenér naordinoval systém, který hráčům sedí, a funguje to. To je důležité," dodal Koller.

Mužstvo podle něj má na to, aby postoupilo i na světový šampionát v příštím roce a uspělo tam. "Euro ukázalo, že máme konkurenceschopný tým. Když do něj zabudujeme mladší hráče, kterých máme spousty, mohlo by to fungovat. Opory jsou v těch nejlepších letech, do toho máme dravé mládí. Na některých postech budeme mít problémy tam někoho zabudovat, ale já bych to viděl dobře," mínil Koller.

Celkově se mu vrcholící Euro moc nelíbí. "Jsem velký kritik už jen tím, že Euro je v 11 státech po celé Evropě. Do toho těch 24 týmů, to se mi taky nelíbí. Dnešní trend velkých týmů je milion přihrávek dozadu. Ze začátku jsem si připadal jak na mistrovství v házené, kde se to furt obehrává bez nějakého přímočarého útoku," uvedl Koller.

Systém turnaje je podle něj nespravedlivý pro ty týmy, které musely více cestovat. Do semifinále se dostaly pouze celky, které hrály všechny tři zápasy skupiny doma na jednom místě.

"Je to nepříjemné, když odehrajete večer v devět zápas a musíte nazpátek. K regeneraci se dostanete až druhý den. Zápasy jdou rychle za sebou, ještě musíte cestovat do jiné země, zase se tam ubytovávat. Celkově je to totální paskvil a doufám, že se z toho vyléčí," dodal Koller.