Kolize na nádraží v Jihlavě, škoda za 7,3 milionu korun

Jihlava - Na nádraží v Jihlavě se dnes ráno srazil nákladní vlak s lokomotivou kvůli nedodržení zákazu jízdy. Oba stroje vykolejily, nikdo se nezranil. Nehoda, která se stala před 6:00, způsobila podle Drážní inspekce škodu 7,3 milionu korun. Provoz na trati Brno - Jihlava byl po nehodě úplně zastavený, částečně se ho podařilo obnovit v 10:00, řekla ČTK mluvčí Českých drah (ČD) Gabriela Novotná.

Obnovení se dotklo jen průjezdu osobních a spěšných vlaků. Místo rychlíků jezdí dál v úseku mezi Jihlavou a obcí Okříšky na Třebíčsku náhradní autobusová doprava.

"V 10:10 jsme od dopravce dostali souhlas k tomu, že můžeme lokomotivy od sebe odtrhnout. Hasiči nyní odřezávají nárazníky a ostatní ocelové části, které jsou do sebe zaklíněné. Pak se za použití další lokomotivy pokusí vozy od sebe dostat," řekl ČTK mluvčí Správy železnic Marek Illiaš. Hydraulické zvedáky by pak měly vrátit lokomotivy na koleje. Pokud se to nepodaří, bude podle Illiaše nutné do Jihlavy poslat nehodový vlak, který by se na místo dostal až za čtyři hodiny. České dráhy zatím počítají se zprovozněním trati v 18:00.

Nákladní vlak se s odstavenou lokomotivou srazil, když projel návěst zakazující jízdu. Odstavenou lokomotivu vlak sunul 94 metrů, uvedla Drážní inspekce, pak obě lokomotivy vykolejily. U nehody zasahovali drážní hasiči z Havlíčkova Brodu a Brna.

Škoda na odstavené lokomotivě je podle mluvčího drážní inspekce Martina Drápala pětimilionové, na lokomotivě nákladního vlaku je vyčíslená na dva miliony korun. Na 300 tisíc se odhaduje škoda na trati. "Drážní inspekce šetří příčiny a okolnosti mimořádné události," dodal Drápal.