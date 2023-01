Kolínská Toyota v únoru zastaví kvůli nedostatku komponentů výrobu

Kolín - Automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic v Kolíně zastaví v únoru kvůli nedostatku komponentů výrobu, poslední směna je plánovaná na 31. leden, řekl ČTK mluvčí automobilky Tomáš Paroubek.

"31. ledna zastavíme linky, celková doba zatím není známa, ale měla by to být větší část února. Důvodem je nedostatek dílů v dodavatelském řetězci s ohledem na komponenty do polovodičů," řekl Paroubek. Automobilka už informaci sdělila všem dodavatelům a zaměstnancům.

Podle Paroubka chybí komponenty do obou modelů, které momentálně vyrábí, a to Aygo a Yaris. "Loni jsme řešili drobná zastavení výroby kvůli chybějícím komponentům, nyní se to týká obou modelů," doplnil mluvčí.

Zaměstnanci podle něj o mzdu nepřijdou. "Budeme to řešit podobně jako při minulých odstávkách, jsou různé varianty, například dovolené, konto pracovní doby," řekl mluvčí.

V srpnu 2021 odstavila automobilka úplně výrobu zhruba na pět týdnů, důvodem byl nedostatek čipů do palubní elektroniky.

Kolínská automobilka produkuje denně zhruba 1000 aut.