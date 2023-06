Kolem srážky vlaků panují nejasnosti o příčině i počtu obětí

Dillí - Počet obětí páteční srážky tří vlaků ve východoindickém státě Odiša se blíží třem stovkám. Zatímco BBC a agentury AFP či AP už ráno informovaly o více než 280 mrtvých a devíti stovkách zraněných, uváděla ráno některá místní média, včetně indické agentury ANI, 238 mrtvých a přes 600 zraněných. ANI později svůj údaj o počtu obětí zvýšila zatím na 261, stejný počet zmiňuje také agentura DPA a nově i BBC.

Zatím není jasné, jak přesně se nehoda v pátek kolem 19:00 místního času (15:30 SELČ) u železniční stanice ve vesnici Bahanaga (v okrese Balasur) asi 270 kilometrů od Kalkaty stala. Podle agentury ANI se srazily dva expresní osobní vlaky a jeden nákladní.

Podle předběžného šetření zřejmě jeden z osobních vlaků jel po špatné koleji a narazil do stojícího nákladního vlaku. Kvůli tomu vykolejil a pak narazil do druhého expresu s cestujícími. Podle policie a drážních vyšetřovatelů byla příčinou zřejmě lidská chyba a špatně postavená signalizační zařízení, uvádí list Times of India.

Soustrast rodinám obětí pátečního neštěstí vyjádřila už řada politiků, mimo jiné z Austrálie, Srí Lanky či Tchaj-wanu. Na twitteru vyjádřil soustrast i český ministr zahraničí Jan Lipavský či kanadský premiér Justin Trudeau.

Rovněž představitelé EU zaslali kondolence. "Hrozné zprávy z Indie. Mou nejupřímnější soustrast rodinám obětí. Evropa pláče s vámi," uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve vzkazu indické vládě. "Sdílíme vaši bolest. EU je připravena vám pomoci, jakýmkoli způsobem to bude možné," napsal na twitteru předseda Evropské rady Charles Michel.