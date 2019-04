Oudenaarde (Belgie) - Slavnou belgickou klasiku Kolem Flander vyhrál nečekaně italský cyklista Alberto Bettiol a v 25 letech oslavil premiérové vítězství mezi profesionály. Zdeněk Štybar, jenž patřil k hlavním favoritům, ztratil kontakt s čelem pelotonu zhruba 25 kilometrů před cílem. Krátce předtím zachytil dva nástupy.

Štybar prožívá zatím nejlepší sezonu na silnici. V březnu trojnásobný mistr světa v cyklokrosu vyhrál dvě klasiky Omloop Het Nieuwsblad a Grand Prix E3 v Harelbeke, při 103. ročníku Flander mu však dnes došly síly a při stoupání na Kruisberg odpadl z čela.

Energií naopak čišel Bettiol, člen týmu Education First. Při zdolávání kostek na předposlední kopec Kwaremont zaútočil, brzy měl náskok 20 sekund a dovezl je po krátké sólojízdě až do cíle. Po 270 kilometrech z Antverp do Oudenaarde slavil v slzách životní úspěch.

"Nemůžu tomu pořád uvěřit. Na (závěrečném stoupání) Paterbergu jsem se vyčerpal a těch zbývajících 14 kilometrů bylo nejtěžších v mém životě," řekl Bettiol.

Druhý skončil Štybarův dánský kolega z Quick Stepu Kasper Asgreen, za ním dovezl do cíle první větší skupinku Nor Alexander Kristoff. Štybar obsadil 36. místo, v cíli měl ztrátu dvou minut a 20 sekund.

Závod brzy skončil pro loňského vítěze Nikiho Terpstru. Nizozemský cyklista měl tvrdý pád zhruba na 110. kilometru, na chvíli ztratil vědomí a s otřesem mozku byl odvezen do nemocnice.

Klasika Kolem Flander byla druhým monumentem sezony, další čeká cyklisty už za týden, kdy se pojede Paříž-Roubaix. Terpstra na něm bude chybět.

Cyklistický jednorázový závod Kolem Flander (WorldTour) - 270 km:

1. Bettiol (It./EF Education First) 6:18:49, 2. Asgreen (Dán./Deceuninck-Quick Step) -14, 3. Kristoff (Nor./SAE Team Emirates), 4. M. Van der Poel (Niz./Corendon-Circus), 5. Politt (Něm./Kaťuša), 6. Matthews (Austr./Sunweb), 7. Naesen (Belg./AG2R La Mondiale), 8. Valverde (Šp./Movistar), 9. Benoot (Belg./Lotto Soudal), 10. Van Avermaet (Belg./CCC) všichni -17, ...36. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick Step) -2:20.