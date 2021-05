Kolář: Pokud ještě vyhrajeme domácí pohár, bude to veleúspěšná sezona

Praha - V euforii z mistrovského hattricku Slavie, ale nadále koncentrovaní do zbytku sezony byli při nedělních oslavách třetího klubového titulu za sebou fotbalisté Ondřej Kolář a Lukáš Masopust. I díky jejich pomoci deklasovali "červenobílí" v utkání 30. kola první ligy Plzeň 5:1 a slavili již čtyři kola před koncem soutěže další triumf. Oba vědí, že mají stále šanci zakončit jízdu v lize bez jediné porážky a získat ještě domácí pohár.

"Bude to dál stejné jako doposud. Chceme vyhrát každý zápas a nechceme ztratit. Víme, že nás teď čeká důležitý zápas se Spartou, kdy chceme postoupit do finále poháru a pak ho vyhrát. Teprve poté si můžeme říct, že ta sezona byla veleúspěšná. Doufám, že si na konci řekneme, že to byla nejlepší sezona, co tu kdy byla,“ přiznal v rozhovoru pro klubovou televizi Kolář.

"Máme ještě dva cíle před sebou: Neporazitelnost a pohár. Ten bude těžký, neboť nás čeká derby na Spartě, ale myslím, že když se budeme prezentovat hrou jako teď nebo proti Olomouci, můžeme vše zvládnout," doplnil jej Masopust.

Slavia v lize neprohrála už 42 zápasů za sebou a získala zároveň 21. titul v historii. Jeho jistotu už měla před samotným zápasem s Plzní, neboť Sparta jen remizovala 2:2 v Liberci. "Naší koncentraci to ale neovlivnilo. Spíše se nám ulevilo, že to máme a chtěli jsme dál Plzeň porazit za každou cenu," řekl Masopust.

Kolář vše označil za "něco neuvěřitelného, na co ani slova nestačí." A zároveň byl rád, že mohl obhajobu oslavit znovu i s omezeným počtem fanoušků v hledišti. Přestože ho po předcházejících měsících ticha zprvu hluk diváků zaskočil.

"Byl to trochu nezvyk. Bavili jsme se o tom s Přemou (Přemyslem Kovářem), že jsem vybíhal, vždy tam byly prázdné tribuny a dneska zde už byli fanoušci. Nicméně jsem si to užíval. Lidé nám dodávají sílu a jsem rád, že jsme vyhráli i takhle jednoznačně a oni si to mohli po delší době užít," řekl Kolář. "Tohle nám také vyšlo. Myslím, že jsme hráli fakt skvěle a byli jsme rádi, že tu konečně pustili nějaké lidi. Je to neuvěřitelné, bylo tu zhruba 2000 lidí a najednou se atmosféra vrátila," dodal Masopust.