Kolář na Roland Garros trápil Tsitsipase, ve 2. kole dohrála i Plíšková

Paříž - Tenistka Karolína Plíšková vypadla na antukovém Roland Garros potřetí za sebou ve druhém kole. Turnajová osmička dnes příliš chybovala a nečekaně nestačila na domácí Leolii Jeanjeanovou. S 227. hráčkou světového žebříčku startující na divokou kartu prohrála dvakrát 2:6 za hodinu a čtvrt. Zdeněk Kolář, jenž postoupil z kvalifikace, trápil přes čtyři hodiny Řeka Stefanose Tsitsipase a s loňským finalistou prohrál po boji 3:6, 6:7, 7:6 a 6:7.

V soutěži dvouher tak z jedenácti českých zástupců zbyla už jen Karolína Muchová, kterou čeká v pátek třetí kolo proti Američance Amandě Anisimovové. Už v prvním vypadla obhájkyně titulu Barbora Krejčíková a ve druhém Petra Kvitová.

Plíšková už v prvním kole otáčela utkání s outsiderkou. Nad Jeanjeanovou na dvorci Simonne Mathieuové sice vedla 2:1, ale poté prohrála devět her v řadě. Míče z rakety semifinalistky Roland Garros z roku 2017 nelétaly s obvyklou razancí a špatně podávala.

Domácí hráčka trápila Češku pestrou hrou, liftované míče střídala s čopy a precizně zkracovala výměny za síť. Plíšková se po chybách, kterých udělala 28, chytala za hlavu a vypadala bezradně. V utkání měla jen dva brejkboly, ani jeden neproměnila a sama přišla o servis čtyřikrát.

"Nehrála jsem dobře, ale ona odehrála velmi dobrý zápas. Nedala mi moc stejných míčů, takže jsem se nedostala do rytmu," ocenila Plíšková soupeřku. "Podmínky byly pro mou hru super pomalé a kurt nebyl nejrychlejší. Jí to hrálo do karet mnohem víc. Skóre je trochu brutální, protože z toho nemám vyloženě strašný pocit, ale ona odehrála skvělý zápas," dodala Plíšková.

Kolář měl být na dvorci Suzanne Lenglenové snadným "soustem" pro Tsitsipase. Ve svém prvním utkání proti hráči světové pětky se ale předvedl skvěle a získal si na svoji stranu publikum. Hrál odvážně, držel krok ve výměnách a dokázal favorita zatlačit i zaskočit "kraťasy".

První set rozhodla Kolářova ztráta servisu ve čtvrté hře. Ve druhém více než hodinovém setu ale byl český hráč o krok napřed. Vedení 3:1 neudržel a za stavu 6:5 měl dva setboly, ale Tsitsipas vždy trefil dobrý servis. V tie-breaku Kolář srovnal po dvou "kraťasech" na 3:3, při jeho třetím setbolu Řek zase tvrdě zaservíroval a Kolář nakonec o tie-break přišel poměrem 8:10.

Od druhé sady se v hledišti skandovalo "Kolář!" a český hráč se divákům odvděčil. Předvedl i parádní loby, jeden z nich na úvod tie-breaku třetí sady, který získal 7:3. Tsitsipas ve čtvrté sadě gesty vyzýval fanoušky, aby ocenili i jeho údery, občas se ozvalo skandování jeho jména, ale dál převládal "Kolář" a 134. hráč žebříčku hrál se světovou čtyřkou vyrovnaně.

Set znovu dospěl do tie-breaku, v něm vedl Kolář 6:2, ale o čtyři setboly přišel. Při prvním mečbolu skončil Řekův míček těsně v autu a při druhém už Kolář pod tlakem poslal forhend do sítě. Utkání skončilo po čtyřech hodinách a čtyřech minutách. "Byl jsem frustrovaný. On byl všude a nebylo to jednoduché, nebylo," ocenil Tsitsipas grandslamového debutanta Koláře v rozhovoru na kurtu.

Šwiateková i Medveděv jsou na Roland Garros ve třetím kole

Světová jednička Iga Šwiateková si připsala třicátý vítězný zápas v řadě a jistě prošla do třetího kola grandslamového Roland Garros. Polská hráčka zdolala Alison Riskeovou z USA hladce 6:0 a 6:2. Uspěli i druhý hráč světa Daniil Medveděv z Ruska po výhře 6:3, 6:4 a 6:3 nad Laslem Djerem ze Srbska a turnajová trojka Paula Badosaová ze Španělska.

Pařížské šampionce z roku 2020 Šwiatekové stačila k postupu hodina a minuta. Zápas rozhodla ziskem úvodních devíti gamů. "Od prvních výměn se snažím hrát soustředěně a dostat soupeřku od začátku pod tlak. Jsem ráda, že hraju velmi solidní tenis," pochvalovala si na kurtu hráčka, která je dominantní a letos už uštědřila soupeřkám patnáct "kanárů".

Jen čtyři hráčky dokázaly v tomto století vyhrát v řadě minimálně 30 zápasů. Před Šwiatekovou to dokázaly Belgičanka Justine Heninová (32) a Američanky Serena Williamsová (34) a Venus Williamsová (35). Polka může přidat další v utkání s Dankou Koviničovou z Černé Hory.

Medveděv sice v prvním setu prohrával 0:2, skóre ale i s přispěním často chybujícího soupeře, jenž udělal celkem 68 nevynucených chyb, otočil a ve zbytku zápasu už další drama nedovolil. Šestadvacetiletý Rus, jehož maximem na pařížském grandslamu je loňské čtvrtfinále, si v příštím kole zahraje s dalším Srbem Miomirem Kecmanovičem.

"Abych byl upřímný, Laslo dneska předváděl lepší antukový tenis než já. Ale dařilo se mi bojovat. Snažil jsem se ho donutit zahrát vždycky ještě o úder víc a on buď zkazil nebo z toho byl vítězný míč. Byl to hodně těžký zápas a jsem rád, že jsem vyhrál," řekl v rozhovoru na kurtu Medveděv, jenž minulý týden při svém návratu po operaci kýly prohrál v Ženevě hned v 1. kole.

Badosaová si poradila 7:5, 3:6 a 6:2 s Kajou Juvanovou ze Slovinska a do třetího kola prošla jako první hráčka z nasazené desítky. Po Šwiatekové to pak dokázala už jen sedmička Aryna Sabalenková z Běloruska, která porazila Madison Brengleovou z USA 6:1, 6:3. Sedm favoritek už z turnaje vypadlo včetně dvojky a obhájkyně titulu Barbory Krejčíkové nebo osmičky Karolíny Plíškové.

Ze hry venku je i bývalá světová jednička Simona Halepová. Šampionka Roland Garros z roku 2018 podlehla devatenáctileté Číňance Čeng Čchin-wen 6:2, 2:6, 1:6. Třicetiletá Rumunka se po hladkém startu nedokázala vyrovnat s agresivní hrou soupeřky a ve třetím setu, kdy se zdálo, že má potíže s dýcháním, si dokonce na kurtu nechala změřit tlak. Po zápase přiznala, že ji postihla panická ataka. "Nevěděla jsem, jak to zvládnout, protože to nemívám často. Vlastně ani nevím, proč se to stalo. Nemohla jsem se soustředit," řekla.

Další Rumunka Irina-Camelia Beguová byla ve druhém kole blízko diskvalifikaci poté, co ve třetím setu utkání s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou z frustrace hodila raketou a ta po odrazu skončila v hledišti. Umpirová rozhodčí Anis Ressaissiová duel na pět minut přerušila, na poradu zavolala supervizora a hovořili i s diváky, které raketa ohrozila. Nakonec Rumunka dostala jen varování za nesportovní chování a mohla pokračovat v zápasu, který nakonec vyhrála.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 43,6 milionu eur): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Tsitsipas (4-Řec.) - Kolář (ČR) 6:3, 7:6 (10:8), 6:7 (3:7), 7:6 (9:7), Medveděv (2-Rus.) - Djere (Srb.) 6:3, 6:4, 6:3, Rubljov (7-Rus.) - Delbonis (Arg.) 6:3, 3:6, 6:2, 6:3, Ruud (8-Nor.) - Ruusuvuori (Fin.) 6:3, 6:4, 6:2, Sinner (11-It.) - Carballés (Šp.) 3:6, 6:4, 6:4, 6:3, Hurkacz (12-Pol.) - Cecchinato (It.) 6:1, 6:4, 6:2, Čilič (20-Chorv.) - Fucsovics (Maď.) 4:6, 6:4, 6:2, 6:3, McDonald (USA) - Basilašvili (22-Gruz.) 6:3, 6:1, 6:4, Goffin (Belg.) - Tiafoe (24-USA) 3:6, 7:6 (7:1), 6:2, 6:4, M. Ymer (Švéd.) - Evans (29-Brit.) 6:3, 3:6, 6:2, 6:3, Sonego (32-It.) - J. Sousa (Portug.) 7:6 (7:4), 6:3, 6:4, Kecmanovič (Srb.) - Bublik (Kaz.) 4:6, 7:5, 6:2, 6:1, Gaston (Fr.) - Cachín (Arg.) 6:4, 6:2, 6:4, Rune (Dán.) - Laaksonen (Švýc.) 6:2, 6:3, 6:3, Garín (Chile) - Ivaška (Běl.) 6:3, 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, Simon (Fr.) - Johnson (USA) 7:5, 6:1, 7:6 (8:6). Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Jeanjeanová (Fr.) - Karolína Plíšková (8-ČR) 6:2, 6:2, Šwiateková (1-Pol.) - Riskeová (USA) 6:0, 6:2, Badosaová (3-Šp.) - Juvanová (Slovin.) 7:5, 3:6, 6:2, Sabalenková (7-Běl.) - Brengleová (USA) 6:1, 6:3, Rogersová (USA) - Collinsová (9-USA) 6:4, 6:3, Pegulaová (11-USA) - Kalininová (Ukr.) 6:1, 5:7, 6:4, Cornetová (Fr.) - Ostapenková (13-Lot.) 6:0, 1:6, 6:3, Rybakinová (16-Kaz.) - Volynetsová (USA) 6:4, 6:0, Čeng Čchin-wen (Čína) - Halepová (19-Rum.) 2:6, 6:2, 6:1, Kasatkinová (20-Rus.) - Contrerasová (Mex.) 6:0, 6:3, Keysová (22-USA) - Garciaová (Fr.) 6:4, 7:6 (7:3), Zidanšeková (24-Slovin.) - Šarífová (Eg.) bez boje, Giorgiová (28-It.) - Putincevová (Kaz.) 6:3, 7:5, Kuděrmětovová (29-Rus.) - Kruničová (Srb.) 6:3, 6:3, Beguová (Rum.) - Alexandrovová (30-Rus.) 6:7 (3:7), 6:3, 6:4, Koviničová (Č. Hora) - Schmiedlová (SR) 6:3, 7:5. Čtyřhra - 1. kolo: Hradecká, Mirzaová (10-ČR/Indie) - Paoliniová, Trevisanová (It.) 4:6, 6:2, 6:1, Katoová, Sutjiadiová (Jap./Indon.) - Martincová, Petkovicová (ČR/Něm.) 7:6 (7:2), 2:6, 6:2. Smíšená čtyřhra - 1. kolo: Hradecká, Escobar (ČR/Ekv.) - Lechemiaová, Ramanathan (Fr./Indie) 6:4, 6:4.