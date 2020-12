Kolář měl radost, že chycenou penaltou v derby odčinil svůj faul

Praha - Slávistický brankář Ondřej Kolář měl po suverénní výhře 3:0 v pražském derby nad Spartou radost, že zneškodněnou penaltou mohl odčinit svůj předchozí faul. Podle šestadvacetiletého fotbalisty úřadující mistři a lídři tabulky zvládli šlágr 10. kola na Letné především díky výbornému týmovému výkonu.

Kolář se špatně domluvil s obráncem Ondřejem Kúdelou a v šestnáctce srazil Ladislava Krejčího staršího. Hostující gólman zaváhání okamžitě napravil, když ve 29. minutě pokutový kop Lukáše Juliše vyrazil nohou.

"Byl to můj faul, protože Kudy (Kúdela) přede mnou odehrál balon. Já trefil Krejčího a byla z toho penalta. Snažil jsem se pomoct, balon se bohužel zastavil, trávník byl suchý. Ale naštěstí jsem se odvděčil klukům, že jsem to chytil," řekl Kolář v nahrávce pro média od vršovického klubu.

Při penaltách se naučil stát do poslední chvíle na místě. "Vím, že to tím znepříjemním střelcům. Pak jsem se nahnul na jednu stranu, naštěstí to dal těsně vedle mě, tak jsem ještě stihnul natáhnout nohu a vyrazil jsem to. Penalt jsem moc nechytil, takže jsem rád, že to bylo ještě v takovém důležitém utkání," uvedl Kolář.

"Nevím, jestli to byla klíčová situace, ale určitě byla důležitá, protože Sparta by se dostala do vedení a pak už by to bylo těžké obracet. Oni by asi zalezli a my bychom je dobývali, v tom by to bylo těžké," přidal liberecký odchovanec.

Slávisté na stadionu Sparty zopakovali výsledek z minulé sezony, s úhlavním rivalem neprohráli ve 12. soutěžním derby za sebou a v čele tabulky si na něj vytvořili pětibodový náskok. "Kdyby mi někdo řekl před zápasem, že vyhrajeme 3:0, tak tomu asi věřit nebudu, protože Sparta je letos silnější. O to víc si toho vážím, zvládli jsme to jako tým," prohlásil Kolář.

"Na hřišti nikdo nikomu nevyčítá chybu, makáme jeden za druhého a s tím přichází výsledky. Hrajeme hezký fotbal, dá se na to dívat. Věřím, že potěšíme spoustu slávistů," doplnil hráč s jedním startem za českou reprezentaci.

První dvě branky derby vstřelil devatenáctiletý objev Abdallah Sima. Senegalský křídelník potvrdil skvělou formu a vstřelil sedmý gól z posledních sedmi soutěžních duelů. "On do toho vletěl ve velkém. Teď už to bude mít těžší, protože všichni budou od něj hodně očekávat. Já můžu za sebe říct, že jsem ještě takového hráče neviděl. Jeho výskok, dynamika a zakončení, to je neuvěřitelné. Doufám, že mu to vydrží, nejdůležitější je pro něj zdraví," konstatoval Kolář.

Potěšila ho i podpora slávistických fanoušků, kteří přišli fotbalisty pozdravit k domácímu stadionu Edenu před odjezdem na Letnou, kde diváci chyběli kvůli opatřením proti šíření koronaviru. "Hrát bez lidí je nepříjemné pro všechny. Já jsem rád, že jsem viděl fanoušky aspoň před tím stadionem a povzbudilo mě to do zápasu," přiznal Kolář.