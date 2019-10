Kokoschkův obraz se prodal za 78,5 mil. Kč, je to český rekord

Praha - Obraz Oskara Kokoschky z roku 1934 s názvem Praha - Pohled z křížovnického kláštera se na dnešní aukci v Praze prodal za 68,25 milionu korun. Včetně patnáctiprocentní aukční přirážky za něj nový majitel zaplatí téměř 78,5 milionu Kč. Je to nový český aukční rekord. ČTK to sdělila Alena Havlíková z aukční síně Adolf Loos Apartment and Gallery.

Kokoschka obraz namaloval po svém příchodu do Prahy v pozdním létě 1934 a patří do cyklu jeho pražských vedut. V říjnu 1934 byl obraz vystaven v Mánesu. Dílo se tak přesně po 75 letech vrátilo zpět do této slavné výstavní síně, tentokrát však na první aukční prodej. Jeho dnešní vyvolávací cena byla 68 milionů korun.

Kokoschkovy obrazy malované z různých míst v Praze, například ze Strahovského kláštera, ze zahrady Kramářovy vily, z obou břehů Vltavy a dalších míst, jsou součástí významných sbírek v Česku i zahraničí. Kokoschkův olej Praha - Pohled z křižovnického kláštera patří spolu s obrazy Praha - Karlův most, který vlastní Národní galerie Praha, a Praha - Hradčany a Petřín k jeho třem nejdůležitějším pražským vedutám, uvádí aukční síň. Kokoschka si pro práci na obraze vybral malý balkon v křížovnickém konventu na Starém Městě a odtud pak maloval Prahu téměř tři týdny.

Kokoschka se narodil v roce 1886 v rakouském Pöchlarnu v rodině zlatníka českého původu. Proslavil se svéráznou krajinomalbou a portréty, které jsou psychologickými studiemi charakterů a emocí zobrazovaných postav. Byl předním představitelem expresionismu, psal také básně a divadelní hry. V roce 1933 vystavoval v Praze, kam se přestěhoval po matčině smrti v roce 1934 a kde se seznámil s Oldou Palkovskou, s níž se později oženil. V Čechách portrétoval i prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

V říjnu 1938 nacisté Kokoschku z Prahy vyhnali, spolu s dalšími umělci ho ocejchovali jako "zvrhlého umělce". Do Prahy už se pak malíř na rozdíl od své ženy nikdy nevrátil. Během svého pobytu v Praze Kokoschka namaloval 16 obrazů.

Přehled nejdráže prodaných obrazů na aukcích v ČR (ceny jsou uvedeny s aukční přirážkou):

Pořadí Autor Název Cena (v milionech Kč) Rok 1. Oskar Kokoschka Praha - Pohled z křižovnického kláštera 78,5 2019 2. František Kupka Plochy příčné II 78 2019 3. František Kupka Série C I. (Protihodnoty) 62 2016 4. František Kupka Tvar modré 57,4 2012 5. Mikuláš Medek Akce I (Vajíčko) 57 2019 6. Oskar Kokoschka Praha 52,08 2017 7. Oskar Kokoschka Žáby 37,7 2016 8. Josef Šíma ML (Vejce, Obraz, Rovnováha, MZ) 36,18 2018 9. Toyen Šero v pralese 36 2017 10. Giorgio de Chirico Zapomenuté hračky 31,44 2017