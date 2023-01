Kohout vystřelil Karlovým Varům v poslední sekundě výhru v Olomouci 4:3

Olomouc - Hokejisté Karlových Varů zvítězili v duelu 43. kola extraligy v Olomouci 4:3. Západočeši uspěli počtvrté z posledních pěti utkání, vždy přitom dosáhli na plný zisk. Hanáci naproti tomu prohráli potřetí z uplynulých čtyř startů. V čase 59:59 rozhodl o triumfu hráčů Energie svým druhým dnešním gólem útočník Martin Kohout.

Po dlouhé úvodní pasáži bez přerušení si Karlovarští vytvořili první velkou šanci při přesilové hře, kdy se proti Beránkově dorážce z bezprostřední blízkosti vyznamenal brankář Konrád. Poté první třetina nabídla spíše opatrný hokej s minimem šancí na obou stranách. Vedle úvodní šance hostů ještě před prázdnou brankou netrefil skákající puk Rachůnek a Konráda nepřekonal v samostatném úniku Kohout a ani dorážející Redlich. Brankáře Lukeše snad v jediné větší olomoucké šanci nepřekonal Knotek.

Druhou část začaly oba celky o poznání aktivněji a už v úvodní minutě mohl skórovat Gríger, jenže hostující útočník svou šanci neproměnil a do vedení se hned z protiútoku dostala Olomouc. Po Kuskově střele se ve skrumáži před Lukešem nejlépe zorientoval Plášek a dorazil puk do sítě. Hned vzápětí mohli vyrovnat Redlich s Jiskrou, jenže prvně jmenovaný trefil před odkrytou brankou jen blokujícího obránce a Jiskru skvěle vychytal Konrád.

Srovnat se tak povedlo až Kohoutovi, který nabral rychlost ve středním pásmu a zamířil přesně do pravého horního rohu. Karlovy Vary se poté dokonce dostaly do vedení, když se podobným způsobem pět minut před koncem druhé třetiny podařilo prosadit také Beránkovi. Jenže Olomoučtí si pomohli přesilovou hrou, během které se tvrdou střelou prosadil obránce Rašner.

Domácí se navíc prosadili hned během prvního střídání ve třetí třetině - přesným zakončením pod horní tyč překlopil vývoj zápasu zpět na olomouckou stranu Káňa. Energie ale znovu srovnala díky využité přesilovce, kterou zužitkoval pohotovým zakončením zblízka Gríger. Když už se zdálo, že utkání dospěje do prodloužení, dostali se hosté do přečíslení dvou proti jednomu a Kohout střelou z první po Mikyskově přihrávce v poslední sekundě překonal Konráda.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Dnes to byl hodně vyrovnaný zápas s šancemi na obou stranách. Udělali jsme zbytečný faul a inkasovali kvůli tomu vyrovnávací branku. Na to si musíme dávat pozor. Taková koncovka by se nám neměla stávat. Myslím, že jsme dnes ztratili body. Nedělal bych z toho sice vědu, ale určitě si k tomu něco řekneme. Na druhou stranu všechno zlé je k něčemu dobré a proto věřím, že už se nám to nestane. Nejsme teď schopni vyhrávat vyrovnané zápasy a nemáme konzistentní výkony. Blíží se konec sezony, musíme se z toho poučit a znovu se odrazit k lepším výkonům, protože teď se bude hrát o všechno."

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): "V první řadě děkujeme divákům za to, v jakém počtu přijeli a jak nás celý zápas povzbuzovali. V první třetině to bylo vyrovnané. Ve druhé třetině jsme měli spoustu brankových příležitostí, ale dobře chytal olomoucký gólman. Nebyli jsme schopni to tam dotlačit, což se naopak povedlo Olomouci a vedla díky tomu 1:0. Chtěli jsme pak za stavu 2:2 dobře vstoupit do třetí třetiny, což se nám nepovedlo a dostali jsme rychlý gól, ale nepoložili jsme zbraně a šli jsme si za tím. Navíc jsme si konečně pomohli také přesilovou hrou. V závěru se to spíš už jen dohrávalo a měli jsme štěstí, že nám to tam padlo sekundu před koncem."

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 22. Plášek (Kusko, Rašner), 38. Rašner (Olesz), 41. J. Káňa (Orsava, A. Rutar) - 28. Kohout (Havlín, Redlich), 36. O. Beránek (Černoch, D. Mikyska), 47. Gríger (T. Rachůnek), 60. Kohout (Jiskra, Redlich). Rozhodčí: Hribik, Obadal - J. Ondráček II, Rožánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 3927.

Olomouc: Konrád - Dujsík, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Švrček, T. Černý, Řezníček - Orsava, J. Knotek, J. Káňa - Navrátil, Kusko, Plášek - Bambula, J. Kučera, Klimek - A. Rutar, Anděl, Olesz. Trenér: J. Tomajko.

Karlovy Vary: Š. Lukeš - D. Mikyska, Huttula, Bartejs, Stříteský, Havlín, Dlapa, od 21. navíc A. Rulík - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Koffer, Gríger, T. Rachůnek - Kofroň, Hladonik, Juusola - Kohout, Jiskra, Redlich. Trenér: Bruk.