Köhler rozhodl o výhře Zlína v Mladé Boleslavi 1:0

Mladá Boleslav - Hokejisté předposledního Zlína vyhráli v 32. kole extraligy na ledě třetí Mladé Boleslavu 1:0 a utnuli sérii čtyř porážek. V čase 55:55 rozhodl v přesilové hře útočník Bedřich Köhler a gólman Libor Kašík udržel díky 30 úspěšným zákrokům podruhé v sezoně čisté konto. Bruslařský klub neuspěl poprvé po čtyřech vítězstvích a s Berany prohrál i druhé domácí utkání v sezoně.

Zlín se představil v Mladé Boleslavi podruhé během dvou týdnů a navázal na vítězství 3:2 v prodloužení. V úvodní přesilovce zápasu o sobě dal vědět hostující obránce Gazda, jehož střelu od modré čáry krotil brankář Růžička za pomoci tyče. Také domácí zvonili ve své první početní výhodě, to když bez brankářova přičinění trefil břevno Flynn.

Další tyčku trefil ve druhé třetině opět v domácí přesilovce Fin Jääskeläinen. Ve 36. minutě se z ničeho nic vyřítil na domácího brankáře osamocený Honejsek, ale Růžička udržel svou neprůstřelnost.

V úvodu třetí třetiny měli několik střeleckých pokusů v početní výhodě hosté, na druhé straně pálil z dobré pozice Fillman, ale skóre se ani tentokrát nepohnulo. Měnilo se až v 56. minutě, když přesilovou hru využil důrazný Köhler.

Brankář Růžička inkasoval po 208 minutách a osmi sekundách bez gólu a třetí nulu v řadě nepřidal. Köhler se přiblížil jubileu, protože vstřelil svůj 199. gól v 926. utkání v extralize. Kašík dokázal vynulovat domácí i v jejich závěrečném tlaku v power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Těžce se mi to dnes hodnotí. Byl to urputný zápas o jednom gólu. Ten se nám vstřelit bohužel nepodařilo. Měli jsme pár šancí v přesilovce, které jsme nesehráli špatně, ale chybělo tam víc tlaku do branky nebo clonění. Pak takový gól dal bohužel soupeř."

Martin Hamrlík (Zlín): "Musím poděkovat celému týmu v čele s Kašíkem. Byl to neskutečný výkon. Opět jsme našli sílu blokovat střely. I když to chvílemi nevypadalo dobře, tak to celý tým dokázal ubojovat. I s trochou štěstí si po dlouhé době odvážíme tři body."