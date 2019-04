Jaroměřice nad Rokytnou (Třebíčsko) - Kočárova farma v Ratibořicích na Třebíčsku se stará o 3000 králíků. Majitel Jiří Kočár se chovem brojlerových králíků, určených na výkrm, zabývá pětadvacet let. Pro jejich chov opravil budovu bývalého vepřína, který mu restitucích vrátilo družstvo. Nejtěžší bylo prorazit na trh, řekl ČTK.

"Za ta léta, co to dělám, byla vloni největší poptávka po králičím mase, vůbec jsme nestíhali. Letos to pokračuje," řekl Kočár. Chovu králíků se věnují i dva z jeho tří synů, jeden má farmu na jatečné králíky, druhý je chová pro laboratorní účely.

Jiří Kočár, původní profesí elektrotechnik zaměstnaný v Tesle v Rožnově pod Radhoštěm, později tlumočil z němčiny. "Jako tlumočník jsem jezdil po Evropě a v severní Itálii jsem se dostal k těm králíkům," zavzpomínal. Odtud si také do Ratibořic dovezl prvních 70 králíků Hyla, tedy hybridní druh vytvořený křížením řady plemen.

V 90. letech bylo podle Kočára v Česku 127 chovů králíků, které měly přes 50 samic, většina postupně skončila. "Chovatelé si mysleli, že to půjde lehce a že na tom vydělají peníze, ale ono to tak lehce nejde," řekl farmář. Podotkl, že králík je choulostivý a potřebuje jinou péči než třeba prasata nebo skot.

Později si Kočár zařídil porážku na nedalekých drůbežích jatkách. Těžké ale bylo najít vlastní odbyt pro králičí maso. "Tři roky jsem lidi doslova prosil, aby si je koupili. Vděční za králíka byli jen v domovech důchodců," řekl. Kočárovým se s králičím masem začalo dařit až na trzích v Praze, teď už ho dodávají třeba i do škol. Nabízejí chlazené králíky i výrobky z králičího masa, včetně paštik a klobás.

Jiří Kočár se musel vyrovnávat i s jinými těžkostmi. V roce 2000 chov postihl králičí mor, za týden uhynulo 1700 králíků. "To jsem byl na dně," uvedl. Antibiotika zvířatům nedává dodnes, ale jeho chovní králíci jsou očkování proti moru a myxomatóze.

Chovnou stanici Kočár vybudoval o dva roky později, chovná zvířata dovezl zase z Itálie. Dnes už je v penzi a jak uvedl, práci si užívá. Mezi zákazníky nejraději vidí menší chovatele, pro které také pravidelně pořádá setkání. Chovní králíci už z Ratibořic putovali například i do Litvy, Běloruska, na Ukrajinu, do Polska nebo na Slovensko. Chovná stanice spolupracuje s vysokými školami a vědeckými pracovišti, která tam ověřují třeba vliv různých složek krmiva.

Na Vysočině se podle krajské veterinární správy zabývá chovem králíků sedm farem, fungují na Jihlavsku, Třebíčsku a Žďársku.