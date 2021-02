Koblížek: V Kärpätu je tlak, musíme se zlepšit pro boj o titul

Malmö (Švédsko) - Útočník hokejové reprezentace Radek Koblížek patří už třetí sezonu mezi stabilní členy kádru týmu Kärpät Oulu. Přednímu finskému klubu se ale v dosavadním průběhu sezony zdaleka nedaří podle představ a reálně mu hrozí, že skončí jeho série tří triumfů v základní části za sebou. Z devátého místa ztrácí na první Lukko Rauma přes dva zápasy k dobru propastných dvacet bodů. Na atmosféře v klubu je to podle třiadvacetiletého rodáka z Ivančic na Brněnsku znát.

"Měli jsme teď nedávno trochu krizi. Víme, že se musíme zlepšit. Je před námi ale ještě půlka sezony. Kärpät je velký klub, je tam tlak. Nejsme tam, kde bychom všichni chtěli být," řekl dnes Koblížek v on-line rozhovoru s českými novináři.

Z posledních výsledků před Švédskými hrami je zřejmé, že mužstvo touží situaci změnit - Kärpät za posledních pět utkání získal 13 bodů z 15 možných. "Musíme pořádně zabrat, abychom se dostali nahoru a pak v play off mohli hrát o titul," doplnil Koblížek.

Vedle výsledků neodpovídajících klubovým ambicím se musel tým vypořádat i s měsíční herní odmlkou, když se kvůli zhoršené epidemické situaci v zemi zastavila finská nejvyšší soutěž. Oulu nehrálo od 28. listopadu do 27. prosince.

"Přerušilo se to a my čtyři týdny nehráli, dělali jsme jen to, co si žádný hráč nepřeje. Měli jsme tréninkový kemp, mohli jsme na led chodit normálně trénovat, ale nehrálo se. Jsme rádi, že zase můžeme hrát normálně zápasy," podotkl Koblížek.

"Pro každého je ta situace jiná s ohledem na to, co se děje. Věřme, že teď už se dohraje ta soutěž až do konce bez dalšího přerušení, i když bez diváků. Ve Finsku věří, že třeba alespoň na play off by se mohl nějaký omezený počet diváků do hlediště pustit, ale při opatrnosti Finů tak trochu očekávám, že se dokončí sezona bez nich. Je to určitě jiné, když slyšíte jen to, jak řve trenér ze střídačky," přiblížil Koblížek.

S bojem proti pandemii souvisí i další omezení. "Máme povinně každý celoobličejové plexisklo, je to opatření zavedené právě s ohledem na koronavirus. Člověk se s tím musel sžít. Je to jako den a noc, když tady s reprezentací ve Švédsku mám opět to obvyklé plexi, vidím to zase na ledě úplně jinak," porovnával Koblížek.

Jinak ale nejsou omezení v Oulu nijak drastická. "Upřímně řečeno nepoznávám žádnou velkou změnu, protože restaurace a obchody jsou otevřené, jen jsou zakázané společenské akce. Nemáme tedy společné týmové akce, ale jinak ten život je podobný jako normálně," uvedl Koblížek.

Zatímco sám už má na klub silnou vazbu, obránce Libor Šulák přišel teprve před sezonou. "Je super tam mít dalšího Čecha," pochvaloval si Koblížek. "Ještě tam jsou navíc dva Slováci, tak máme super partu. Je to moc fajn, když si člověk může popovídat, zanadávat v češtině, takové ty řečičky po tréninku," smál se Koblížek, jenž ale nemá potíže ani s finštinou. "I když ne třeba úplně všechno, spoustu věcí si vyřídím ve finštině sám."

Nedávno prodloužil s klubem smlouvu o další sezonu. "Jsem vážně moc rád, že jsme se domluvili. Jsem tam jako doma, byl jsem nadšený, že měl Kärpät zájem a mohl jsem tam zůstat. Cítím, jak mě v klubu berou, že mě v té hierarchii už také vnímají trošku jinak," pochvaloval si Koblížek.

Zahrál si již na turnaji Karjala v Helsinkách a věřil, že se pozvánky dočká znovu. "Samozřejmě jsem v to doufal, protože jet na reprezentaci je paráda. Nehrál jsem úplně špatně a jsem moc rád, že mi pan trenér Pešán zavolal a vzal mě sem. Bylo fajn, že už znám trenéry a věděl jsem, do čeho jdu," řekl Koblížek.