Praha - Představitelé vládních ANO a ČSSD se ve čtvrtek večer sejdou ke koaličnímu jednání o sociálních tématech. ČTK to dnes sdělili mluvčí ANO Lucie Kubovičová a mluvčí ČSSD Petr Vurbs. Sociální demokraté původně avizovali, že jednání se bude konat už v úterý.

Vládní strany chtějí jednat o výši existenčního a životního minima, o zřízení důchodové komise nebo o státním rozpočtu. Zvýšení životního minima od příštího roku chce prosazovat ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), nesouhlasí s ním ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Životní minimum se zvedlo naposledy v lednu 2012. Pro samotného dospělého činí 3410 korun, pro děti a další dospělé v rodině je nižší. Částka se využívá při stanovení dávek. Maláčová dříve řekla, že minimum by se mohlo zvýšit na 3800 korun. Existenční minimum by se pak upravilo z 2200 na 2450 korun. Představuje to růst asi o 11,4 procenta.