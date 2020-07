Koaliční špičky krátce jednaly o podobě kurzarbeitu

Praha - Koaliční rada ANO a ČSSD se dnes jen krátce zabývala zavedením takzvaného kurzarbeitu. Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že návrh legislativní předlohy předloží ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a koalice se k němu následně vyjádří. Vicepremiér a předseda sociální demokracie Jan Hamáček dnes dopoledne uvedl, že doufá v to, že se koaliční špičky na jeho podobě shodnou, aby návrh mohla co nejdříve dostat Sněmovna. Maláčová dnes novinářům řekla, že by chtěla předložit konkrétní znění legislativní předlohy na trvalý kurzarbeit do několika týdnů.

Nyní stát podporuje zaměstnanost ve firmách, které zasáhla krize kvůli epidemii nového koronaviru, prostřednictvím programů Antivirus. Maláčová uvedla, že se díky nim povedlo zachránit 736.000 pracovních míst. "Cílená podpora je levnější, než kdyby lidé přišli o práci, šli na úřad práce a dostávali by podporu v nezaměstnanosti," řekla.

Programy Antivirus mají skončit se srpnem. Sociální demokraté zdůrazňují, že trvalý kurzarbeit by na ně měl plynule navázat. Hamáček poznamenal, že si nedovede představit, aby mezi kurzarbeitem a programy Antivirus byla mezera.

"Koaliční rada proběhla za tři minuty. Návrh kurzarbeitu nám předloží paní ministryně Maláčová, my se k tomu vyjádříme, potom to půjde do připomínkového řízení," řekl večer bez dalších podrobností Babiš.

Kurzarbeit by měl pomáhat v krizových situacích, jako jsou povodně, epidemie a ekonomická krize. Stát by zaměstnancům firem, které musely omezit provoz, platil 60 až 80 procent čisté mzdy, nejdéle devět měsíců.

Kurzarbeit by se mohl spustit pro jednotlivé firmy automaticky za splnění podmínek, které stanoví ministerstvo průmyslu a obchodu, nebo plošně pro celou ekonomiku, pokud by nezaměstnanost vzrostla za určité období o 15 procent. O spuštění kurzarbeitu by také mohla rozhodnout vláda.

Program Antivirus zahrnuje tři druhy podpor. Příspěvkem A stát dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39.000 korun superhrubé mzdy. Příspěvek B pokrývá 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29.000 korun superhrubé mzdy. Podpora C představuje odpuštění odvodů za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců, které nesníží mzdy a nepropustí víc než desetinu lidí.