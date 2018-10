Praha - V Ostravě se na poslední chvíli změnila podoba koalice, smlouvu podepsali ANO, Piráti a lidovci. Primátorem zůstává Tomáš Macura (ANO). Předseda TOP 09 a lídr Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil netrvá na postu primátora, nechce ohrozit vznik koalice s Piráty a Prahou Sobě. Primátorem Zlína bude nynější náměstek primátora Jiří Korec z vítězného hnutí ANO. Koalice ANO, STAN, lidovců, ODS a Pirátů má 29 křesel z 41. V Hodoníně vznikla koalice vítězného hnutí Pro Hodonín, Svobodných s Piráty a uskupení Pozitivně pro Hodonín.

Koaliční smlouvu v Ostravě podepsali ANO, Piráti a lidovci

Koaliční smlouvu v Ostravě podepsali ANO, Piráti a lidovci. Primátorem bude opět Tomáš Macura (ANO). Koalice má v zastupitelstvu 29 křesel z 55. Novinářům to řekli zástupci koaličních stran. Podoba magistrátní koalice se tak na poslední chvíli změnila. Původně se na ní dohodli vítězní ANO, lidovci, druhé hnutí Ostravak a ODS.

Místo dosavadních 11 bude mít rada devět členů, z toho tři neuvolněné. Kromě Macury, který bude mít na starosti i finance a dopravu, bude mít ANO náměstka Radima Babince (majetek a veřejné zakázky) a náměstkyně Kateřinu Šebestovou (životní prostředí a IT) a Zuzanu Bajgarovou (investice, územní plán). Neuvolněnými radními za ANO budou Martin Bednář a Karel Malík. Za Piráty bude náměstkyní, která bude mít na starosti školství a sport, Andrea Hoffmannová a neuvolněným radním David Witosz. Zbyněk Pražák (KDU-ČSL) bude náměstkem pro kulturu a sociální věci.

"Programové priority jsou pokračování v realizaci strategického plánu města Ostravy, je to důraz na bezpečnost, na životní prostředí a na architekturu, urbanismus, na podporu bydlení," řekl Macura. Koalice chce zavést i novinky: funkční meziresortní projektové řízení, aby zrychlila investiční výstavbu, a funkci městského architekta nebo institut městského plánování.

Macura připomněl, že po volbách a už i před nimi deklaroval, že cílem bude pokračování v dosavadní koalici, tedy ANO, Ostravak, ODS a KDU-ČSL. "Jednání jsme začali vést hned první den po volbách, nicméně do dneška, a je to téměř už tři týdny, jsme nebyli schopni se dohodnout na detailech spolupráce, tím spíš, že některé strany do toho začaly spojovat řešení na magistrátu s řešením na centrálním městském obvodě," řekl Macura.

Proto podle něj ANO začalo vyjednávat i s Piráty a došlo k závěru, že kromě lidovců se s nimi v programových prioritách shodnou asi nejvíce ze všech stran. V úmyslu tak měl podepsat čtyřkoalici ANO, Ostravak, Piráti a KDU-ČSL. "Ukázalo se nicméně, že mezitím vznikl silný dvojblok hnutí Ostravak a ODS, který vyústil do neochoty obou partnerů v jednání pokračovat nebo k podpisu koaliční smlouvy se připojit," řekl Macura.

Proto se ANO, Piráti a lidovci rozhodli, že uzavřou jen trojkoalici, řekl. Nevyloučil ale, že by ještě mohli čtvrtého člena přibrat. "Jsme si jisti, že zvládneme ve třech celé volební období, ale nezavíráme se," řekl Macura. Rada by se podle něj mohla i znovu rozšířit na 11 míst.

Nechtěl komentovat jednání s Ostravakem, která podle něj byla nejsložitější. "Musím říct, že kdyby se splnilo jenom to, na čem jsme byli domluveni včera o půl osmé večer, tak dneska koalice je podepsaná ve čtyřech. Musím jednoznačně říct, že jsme to byli my, kteří tři týdny kontinuálně ustupovali novým a novým požadavkům," řekl Macura.

Dodal, že dál už ustupovat nechtěl. "Jestli je schopen někdo se spojit se svým úhlavním nepřítelem, jestli pan (Lukáš) Semerák (Ostravak) je schopen se spojit s panem (Miroslavem) Svozilem (ODS), proti kterému, říká, že vstoupil do politiky, tak v politice je možné úplně všechno," řekl Macura.

Nevyloučil, že ohledně ODS hrála roli i situace v Brně, kde občanští demokraté nakonec přes původní domluvu uzavřeli koalici bez ANO. "Jestli mně někdo bude dneska vyčítat, že jsme někoho obešli nebo podvedli, tak si rád vždycky pustím znova záznam z toho, jak komentoval pan Petr Fiala, předseda ODS, situaci v Brně slovy: Taková je politika," řekl Macura. Dodal, že vývoj v Brně mu přišel neuvěřitelný i na to, na co jsme v politice zvyklí. "Takže možná i proto jsme zintenzivnili jednání s Piráty," řekl Macura.

Lídři hnutí Ostravak a ODS neskrývali své překvapení. Lídr občanských demokratů Zdeněk Nytra ČTK řekl, že měl primátora za někoho, kdo drží slovo. "Svůj názor jsem si musel poopravit. Kompetenci na to má, dostatek hlasů na to má a přeji mu hodně úspěchů," uvedl Nytra.

Lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák ČTK řekl, že náhlou změnu situace a důvody, které k ní primátora vedly, absolutně nechápe. "Překvapilo mě to, možná víc, než pana Nytru. To, že jeho vztah k ODS byl místy odtažitý, to jsem vnímal, na druhou stranu ten náš byl velmi dobrý. Asi nejsem daleko od toho, aby mě někdo štípnul, jestli nejsem ve snu. A lidsky? Hodný Tomáš už není hodný Tomáš, ale politik," řekl Semerák. Domníval se, že město koalice dál povede bezpečnými vodami, zatímco Piráti podle něj primátora zlákali na otevřené moře. "Tak doufám, že se tam neutopí, a že se tam neutopí celé město."

Předseda TOP 09 Pospíšil netrvá na postu primátora Prahy

Předseda TOP 09 a lídr Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) Jiří Pospíšil netrvá na postup primátora. Důvod je, aby neohrozil vznik koalice s Piráty a Prahou Sobě (PS). V případě, že by dnes večer na koaličním jednání Piráti ustoupili z požadavku na post primátora, je stále připraven se jím stát. Pospíšil to dnes řekl novinářům na tiskové konferenci. Piráti si pozici primátora nárokují, neboť ve volbách získali nejvyšší procento hlasů. Strany v současné době dokončují programové prohlášení a řeší personální obsazení rady.

"Jednání jasně ukazují, že buď Piráti získají post primátora, a nebo nebude tato koalice. Případná patová situace ohrožující vznik koalice by zklamala celou řadu Pražanů, kteří chtějí změnu. Po dlouhém jednání a dlouhém rozhodování s našimi zastupiteli a v rámci naší koalice, tak aby vznikla a mohla přinést nový politický styl a novou politickou kulturu na magistrát, jsme se rozhodli, že nebudeme trvat na postu primátora. Tím neříkáme, že se vzdáváme této funkce, ale netrváme na ní," řekl Pospíšil.

Spojené síly do jednání o koalici podle Pospíšila vstoupily s tím, že všechny strany mají rovnocennou výchozí pozici, když získala v zastupitelstvu každá 13 z celkem 65 mandátů. To byl prý důvod, proč o pozici primátora Spojené síly stály. "Jsem přesvědčen, že mé zkušenosti z ministerstva a Evropy (Evropského parlamentu) by byly dobrou devízou pro primátora," řekl.

O personálních otázkách budou strany jednat dnes večer. Jak jednání dopadnou a zda zástupci koalice oznámí jméno nového primátora, není jasné. "Nechci, abychom se dnes rozešli s tím, že tady máme stále několik kandidátů na primátora. Předpokládám, že dnes bude jasno," řekl.

Pokud by byl primátorem lídr Pirátů Zdeněk Hřib, Spojené síly by měly v 11členné radě obsadit čtyři místa. Dvě z nich připadnou TOP 09 a dvě STAN. Spojené síly mají podle Pospíšila několik variant složení rady, o kterých budou vyjednávat. Konkrétní nechtěl být. Při obsazování postů v radě ale budou Spojené síly prý trvat na odbornosti jednotlivých radních.

Usednout v primátorském křesle chtěl rovněž starosta Prahy 7 a lídr PS Jan Čižinský. V polovině října řekl, že požadavek stahuje. "My ustupujeme z ambice mít primátora a v rámci toho, aby vznikla koalice, která bude stabilní po celé čtyři roky," řekl tehdy.

Volby v Praze vyhrála ODS a v 65členném zastupitelstvu obsadila 14 míst. Piráti se umístili druzí se ziskem 13 mandátů. Praha Sobě získala rovněž 13 zastupitelů a stejný počet křesel má i koalice TOP 09, STAN a KDU-ČSL. ANO skončilo na pátém místě s 12 zastupiteli. Pokud se domluví koalice Pirátů, PS a Spojených sil, bude mít v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů.

Primátorem Zlína bude současný náměstek Jiří Korec z ANO

Primátorem Zlína bude nynější náměstek primátora Jiří Korec z vítězného hnutí ANO. Na primátora ho navrhuje koalice ANO, STAN, lidovců, ODS a Pirátů, která má v zastupitelstvu 29 křesel z 41. Ustavující zastupitelstvo bude 1. listopadu.

Koaliční smlouva bude podepsána 31. října, kdy koalice také zveřejní, kolik křesel v radě města připadne jednotlivým stranám. Rada bude mít 11 členů jako v minulém volebním období. Podle Korce bude zachován stejný počet místostarostů, tedy pět. Krajské město v předchozích čtyřech letech vedla koalice STAN a ANO.

Dvaatřicetiletý Korec vstoupil do komunální politiky v roce 2014, kdy byl zvolen za ANO do zastupitelstva města. Náměstkem primátora se stal před dvěma lety. Nahradil náměstka Dalibora Stříbného (ANO), který rezignoval poté, co vyšla najevo jeho snaha získat mimo pořadník městský byt pro přítelkyni. V městské radě měl na starosti kulturu a bytové záležitosti, jeho kompetence přešly na Korce.

Ve svém relativně mladém věku Korec problém nevidí. "Zvažovali jsme to, ale není přeci důvod, proč by mladý člověk nemohl být primátorem. Spíš jde o to, co má za sebou, jaké má kvality, co již zvládl na městě," uvedl Korec, který byl dvojkou na kandidátce ANO a získal více hlasů než lídr Roman Kaňovský.

Korec se chce zaměřit na strategické investice města. "Jsou to velké projekty, které jsme nachystali v rámci koalice v předchozím volebním období. Chceme tyto projekty dokončit, a zároveň chystat nové. Kromě údržby, kterou musíme dělat neustále, musíme dbát na projekty, které jsou pro město Zlín strategické a které ho pozvednou na krajskou úroveň," uvedl Korec. Jmenoval například dopravní terminál, park u zámku či za divadlem, tržiště či převod zimního stadionu na město.

ANO má v zastupitelstvu devět mandátů, stejně tak STAN, kteří skončili těsně druzí. Třetímu hnutí Zlín 21 připadlo sedm mandátů, čtvrtí lidovci jich mají pět. Po třech mandátech mají ODS, Piráti a uskupení Rozhýbejme Zlín, které tvoří Soukromníci, Svobodní a Nezávislí. SPD bude mít dva zastupitele.

V Hodoníně vznikla trojkoalice, starostou bude radní Střecha

V Hodoníně vznikla koalice vítězného hnutí Pro Hodonín, Svobodných s Piráty a uskupení Pozitivně pro Hodonín, které se skládá z KDU-ČSL, TOP 09 a Konzervativní strany. ČTK to řekl nynější radní města a lídr Pro Hodonín Libor Střecha, který bude starostou. Koalice má 16 mandátů z 31.

Pro Hodonín má osm mandátů, Pozitivně pro Hodonín pět mandátů a Svobodní s Piráty tři mandáty. V opozici skončí ANO, KSČM, Změna a Sdružení nestraníků pro Hodonín.

Pro Hodonín jednalo se všemi. "Všechna jednání byla konstruktivní, ale dohodli jsme se na koalici s Pozitivně pro Hodonín a Svobodnými s Piráty. Je to těsná většina, ale věřím, že to vydrží a že opozice bude konstruktivní. Chceme spolupracovat se všemi kluby," uvedl Střecha.

Podle něj je nejdůležitější zajistit Hodonínu stabilitu, která v minulosti chyběla. Často se tam totiž rozpadaly koalice. "Chceme se zasadit o celkový rozvoj města, o revitalizaci a větší otevřenost. Chceme lépe komunikovat s občany a zajišťovat jejich potřeby," řekl Střecha.

V minulém volebním období Střecha kandidoval za ANO a stal se radním. Kvůli vnitřním sporům se ale ANO v Hodoníně rozpadlo. Rozpadla se také koalice a starostku Milanu Grauovou (za ANO) nahradil Milan Lúčka (za ANO). Lúčka už nyní nekandidoval, letos se stal důchodcem. V končícím volebním období se koalice v Hodoníně rozpadla jednou, v tom předešlém ale byly čtyři koalice a vystřídali se tři starostové.

Hodonín leží poblíž hranice se Slovenskem. Má bezmála 25.000 obyvatel, roční rozpočet je kolem 600 milionů korun.

V Kralupech nad Vltavou vznikla koalice STAN s ODS a Novou vlnou

V Kralupech nad Vltavou na Mělnicku vznikla koalice vítězného hnutí STAN s ODS a Novou vlnou. Koalice má 15 mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Starostou by měl být lídr kandidátky STAN Marek Czechmann (za STAN), dosavadní starosta a senátor Petr Holeček (STAN) se před volbami rozhodl, že už město vést nechce. O podpisu koaliční spolupráce dnes ČTK informoval mluvčí kralupské radnice Aleš Levý.

"Všechny tři subjekty se dohodly na bodech společného programu, na vzájemných kompetencích i na obsazení pozic ve vedení města," uvedl Levý. STAN obsadí v sedmičlenné radě dvě místa radních a pozici starosty, oba další členové koalice pak každý po funkci místostarosty a radního.

Podle informací ČTK by místostarosty měli být Libor Lesák (ODS) a Vojtěch Pohl (nez.) z kandidátky Nová vlna. Dohodu ale ještě musí odhlasovat zastupitelé na ustavujícím jednání, které se uskuteční ve středu 31. října v Kulturním domě Vltava.

Ve městě zvítězilo hnutí STAN téměř s 29 procenty hlasů a šesti mandáty v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Druhá skončila ODS s 22 procenty a pěti mandáty. Po čtyřech křeslech v zastupitelstvu mají ANO a Kralupy Nová vlna, dva mandáty má KSČM s nezávislými kandidáty.