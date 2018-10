Liberec - Zástupci Starostů pro Liberecký kraj (SLK), ANO a ODS v Liberci dnes podepsali koaliční smlouvu. V zastupitelstvu budou mít pohodlnou většinu 31 z 39 mandátů. Koalice se dohodla na tom, že primátorem bude lídr starostů Jaroslav Zámečník. Ve vedení města by tak měl nahradit Tibora Batthyányho (zvolený za ANO), který v komunálních volbách se svojí novou stranou PRO 2016 neuspěl a do zastupitelstva se nedostal. Termín ustavujícího zastupitelstva zatím není známý, čeká se na rozhodnutí soudu ohledně stížnosti na volby.

Nová rada města bude podle dohody koalice jedenáctičlenná, bude tak mít o dva členy více než současná. Starostové obsadí pět míst, ANO čtyři a ODS dvě místa. Občanští demokraté, kteří v minulosti na radnici už vládli, se do vedení města vrací po osmi letech.

Statutárním náměstkem pro rozvoj a investice by se měl stát lídr ANO Jiří Němeček a náměstkem pro ekonomiku Zbyněk Karban (ANO), který je nyní na magistrátu vedoucím odboru ekonomiky. Dva náměstky budou mít i starostové. Technickou správu města by měl mít na starost Jiří Šolc, který byl náměstek primátora pro ekonomiku v letech 2010 až 2014. Kulturu, školství, cestovní ruch a sport by měl mít nadále v gesci Ivan Langr, který ke starostům přešel ze Změny pro Liberec.

V radě města by ještě měli zasednout Lukáš Pohanka a Michal Hron za starosty, Šárka Prachařová a Marek Vávra za ANO a Petr Židek a Petra Břeňová za ODS. Programové prohlášení chce koalice vytvořit do dvou týdnů.

V Liberci ve volbách uspělo pět z 12 kandidujích subjektů. Starostové získali 16 mandátů, druhé ANO 11 a třetí Změna pro Liberec šest. ODS bude mít čtyři zastupitele a dva Liberec otevřený lidem (LOL). V předchozím volebním období v Liberci vládla vítězná Změna pro Liberec se zastupiteli zvolenými za ANO. Jejich vládnutí ale minimálně poslední dva roky provázely velké spory.