Koaliční partneři chtějí s Vaňkovou kvůli fotografii s bílým práškem mluvit

Brno - Koaliční partneři chtějí s brněnskou primátorkou Markétou Vaňkovou (ODS) mluvit o fotografii, která koluje na sociálních sítích. Brněnská KDU-ČSL chce situaci nejdříve probrat v klubu. Radní Jiří Oliva (ČSSD) důvod k rezignaci Vaňkové nevidí. Brněnská ODS se sejde v pondělí. Radní to dnes řekli ČTK. Policie zatím nic nevyšetřuje. Na sociálních sítích se objevily fotky Vaňkové, na nichž jí někdo podává bílý prášek.

Vaňková v pondělí televizi Nova řekla, že neví, zda jsou fotky pravé a co na nich je. Původně podle serveru Blesk.cz uváděla, že jde asi o fotomontáž. V pondělí připustila, že by mohlo foto pocházet ze setkání s mladými lidmi v Brně před několika lety. Nevzpomíná si ale, zda se skutečně stalo to, co ukazuje snímek. Důvod k rezignaci kvůli snímku Vaňková nevidí.

Občanská demokratická strana kauzu nekomentuje. "Pan předseda (Petr Fiala) je v současné době v zahraničí a paní primátorka celou věc vysvětlila," odpověděl na dotaz ČTK tiskový mluvčí strany Jakub Skyva.

"Mám v plánu si s paní primátorkou na to téma osobně popovídat, chtěl bych vědět, jaký ona má na to názor, aby mi řekla svůj úhel pohledu. Do té doby nemám na základě jedné fotografie co komentovat,“ řekl ČTK radní Tomáš Aberl (TOP 09).

Brněnská KDU-ČSL chce podle radního Filipa Chvátala situaci probrat dnes odpoledne. "My jsme z celé té situace překvapeni, paní primátorka ji musí umět vysvětit a chceme se s ní setkat hned v návaznosti na náš klub. Zatím dostáváme více otázek než odpovědí. Jde ale primárně o záležitost brněnské ODS, která vyhrála volby. Ta má samozřejmě právo nominovat ze svých řad primátora," řekl ČTK Chvátal.

Situaci chce probrat i ODS. "Na pondělí 7. srpna jsou svolána jednání Oblastní rady ODS Brno-město a Klubu zastupitelů Společně – ODS a TOP 09, která se budou mimo jiné zabývat fotografií, jež se šíří na sociálních sítích a na které je zachycena primátorka Markéta Vaňková a náměstek Robert Kerndl," uvedla dnes asistentka regionálního manažera ODS Monika Švaříčková.

Radní Oliva (ČSSD) žádný důvod k rezignaci nevidí. "Za mne to jako důvod k rezignaci určitě není, pokud to navíc není nějaká fotomontáž z nějaké soukromé akce. Spíš je to důvod tomu, aby se obnovila diskuse o tom, jestli stát správně přistupuje k některým látkám. Protože zatímco třeba LSD, které je prokazatelně lékařsky prospěšné v boji proti depresím a není návykové, stát potírá, a třeba tabák a nikotin, kdy na to umírají prokazatelně tisíce lidí ročně jen v České republice, stát vesele daní a toleruje,“ řekl Oliva.

Policejní mluvčí Pavel Šváb dnes ČTK řekl, že policie sleduje informace v mediálním prostoru a vyhodnocuje je.

Primátorka televizi Nova řekla, že neví, zda je fotka skutečná nebo jde o fotomontáž. Mohla by podle ní pocházet ze setkání s náhodnými lidmi v centru Brna před dvěma třemi lety. "Byli jsme na společenské události, která se protáhla do nočních hodin, a když jsme se vraceli, narazili jsme v centru na skupinu mladých veselých lidí, se kterými jsme se dali do řeči a strávili s nimi několik desítek minut," řekla. Jestli se tehdy stalo to, co je na fotce, si nepamatuje. Jaká látka je na fotce, proto Vaňková také neví. S tvrdými drogami podle svých slov zkušenosti nemá. Televizi Nova řekla, že si dá občas skleničku vína či piva nebo legální přípravky z konopí.

K rezignaci Vaňková nevidí důvod. "Pokud kolegové z brněnské radnice dospějí k závěru, že tato fotografie nebo tato situace, kterou jsem popsala, je důvod, abych rezignovala na funkci primátorky, tak tak učiním," uvedla na otázku Novy, zdali by vyvodila důsledky, kdyby se prokázala pravost fotografie.