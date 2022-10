Koalici ve Zlíně vytvoří ANO s ODS, lidovci a Piráty, primátor opět Korec (ANO)

Zástupci stran, které uspěly ve volbách do zlínského zastupitelstva, podepsali dohodu o povolební spolupráci, 3. října 2022, Zlín. Primátor Jiří Korec (ANO).

Zástupci stran, které uspěly ve volbách do zlínského zastupitelstva, podepsali dohodu o povolební spolupráci, 3. října 2022, Zlín. Primátor Jiří Korec (ANO). ČTK/Glück Dalibor

Zlín - Ve Zlíně se na spolupráci domluvilo vítězné hnutí ANO s trojblokem ODS, lidovců a Pirátů. Novinářům to dnes řekl primátor Jiří Korec, který byl lídrem ANO. Primátorem by měl zůstat. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu mají čtyři subjekty 27 mandátů. Připraví koaliční smlouvu.

ANO bylo s ODS, lidovci a Piráty v koalici i v posledních čtyřech letech, členem koalice byli také Starostové a nezávislí (STAN). Po volbách se ANO s trojblokem dohodlo na vytvoření základu nové koalice a na tom, že s dalšími subjekty budou o případném rozšíření koalice jednat společně. Podle Korce se jednalo i o tom, zda STAN do koalice zapojit. Zástupce trojbloku a lídr ODS Tomáš Goláň však již dříve uvedl, že k tomu není důvod a není reálné, že by s nimi šli STAN do koalice.

Korec dnes novinářům řekl, že po volbách hnutí jednalo se STAN i hnutém Zlín 21, které skončilo druhé. "Probírali jsme a zvažovali možnosti, které nám nabídli. Dvacet sedm zastupitelů je pro nás dostatečných a na základě vyhodnocení pro a proti zvítězila varianta ANO s trojblokem," uvedl Korec. Jednotlivé gesce podle něj ještě rozděleny nejsou, bude se o tom nyní jednat při přípravě koaliční smlouvy. Připravena by mohla být do týdne. Ustavující zastupitelstvo by mělo být 20. října.

ANO získalo ve Zlíně 14 mandátů, což je o pět více než před čtyřmi lety. Výrazně posílila také ODS, má sedm mandátů, v minulých volbách získala tři. Lidovci s podporou TOP 09 a Piráti mají po třech mandátech. Hnutí Zlín 21, které bylo ve volbách druhé, získalo sedm křesel, čtyři mandáty má SPD, STAN tři.