Koalice ve výboru zřejmě navrhne i snazší rušení výzkumných institucí

Praha - Poslanci vládní koalice zřejmě navrhnou při středečním projednávání vládního balíčku ve sněmovním rozpočtovém výboru také změnu zákona, která má usnadnit rušení veřejných výzkumných institucí. Půjde o součást koaličního pozměňovacího návrhu k vládnímu konsolidačnímu balíčku. Balíček má zlepšit stav veřejných financí, přinést do rozpočtu víc peněz a naopak jinde umožnit úspory. Koaliční pozměňovací návrh, který obsahuje i další změny, má ČTK k dispozici.

Vládní strany se v něm dohodly, proti původní vládní podobě, například na postupném čtyřletém růstu zdanění u elektronických cigaret a nikotinových sáčků či na zkrácení navyšování spotřebních daní z lihu ze čtyř na tři roky.

Nyní zákon stanoví, že o zrušení veřejné výzkumné instituce a o jejím vstupu do likvidace rozhoduje zřizovatel s předchozím souhlasem nebo na návrh rady instituce. Nově má platit, že zřizovatel musí zrušení ústavu s jeho radou pouze projednat. Stejně tak bude projednání s radou stačit pro sloučení ústavu.

Koaliční pozměňovací návrh také zasahuje do zákona o účetnictví, kde upravuje povinnost některých korporací vyhotovovat zprávu o udržitelnosti. Půjde hlavně o velké firmy, banky a firmy kotované na burze. Budou muset informovat o tom, jak jejich činnost dopadá třeba na životní prostředí, sociální otázky nebo lidská práva.

Podle informací ministerstva financí z minulého týdne se koalice dohodla také na tom, že v balíčku návrhu nebude zvýšení renty pro prezidenta po skončení jeho funkčního období. Toto odstranění již dříve navrhli vládní Piráti. U daně z nemovitých věcí dává koaliční návrh pravomoc obcím, aby mohly pro zemědělské pozemky, jako jsou orná půda, vinice, chmelnice a zahrady, zavést místní koeficient 0,5, tedy eliminovat u nich zvýšení daně z nemovitých věcí. Koalice se dohodla také na zvýšení minimální daně za jeden herní automat na 13.400 korun z 9200 korun.

Rozpočtový výbor již dříve obdržel celkem tři pozměňovací návrhy. Dva předložili poslanci opozičního hnutí ANO. Týkají se zachování snížené sazby daně z přidané hodnoty pro řezané květiny a dekorativního listoví a zachování daňového osvobození příjmů z chovu včel. Včelaři by nemuseli odvádět daň z příjmu až 1000 korun z jednoho včelstva, úlevu by mohli uplatnit nejvýše na 50 včelstev. Totéž navrhuje ve své úpravě koalice.

Do rozpočtového výboru dorazil také pozměňovací návrh poslance vládní ODS Jana Bureše, který ponechává současný stav daňového ošetření peněžitých a nepeněžitých příspěvků na stravování a navíc ruší nynější povinnou spoluúčast zaměstnanců na ceně jídla u tradičních forem příspěvku. Podle informací ČTK by mohl být tento pozměňovací návrh stažen, což by znamenalo, že se projednávat nebude. Koalice se dohodla na tom, že zachová daňové zvýhodnění vymezených zaměstnaneckých benefitů se souhrnným omezením do výše poloviny průměrné mzdy v předcházejícím období.

Konsolidační balíček projednají v tomto týdnu ještě další výbory, například výbor ústavně právní nebo výbor hospodářský. Příští úterý by ho v úvodu řádné zářijové schůze mělo projednat plénum Sněmovny v druhém čtení. Pozměňovací návrhy tak budou moci předkládat i jednotliví poslanci.

Samotný návrh zákona jako takový má v předložené podobě v jaké prošel prvním čtením přinést státu v příštím roce navíc 35,2 miliardy korun. V roce 2025, až začne platit zvýšená sazba daně z příjmů firem, mají příjmy státu stoupnout o 37,1 miliardy korun.