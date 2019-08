Koalice v Jablonci končí, je za tím spor o střet zájmů primátora

Jablonec nad Nisou - Dosavadní koalice v Jablonci nad Nisou se dnes rozpadla. Hlavní příčinou byl spor o střet zájmů primátora Milana Kroupy (ANO) související s jeho působením ve firmě GREPA Networks. Důvodem však byly i dlouhodobé neshody uvnitř koalice tvořené ANO, Piráty, hnutím Společně pro Jablonec a jedním zastupitelem zvoleným za Novou Budoucnost.

Za pomoci hlasů opozičních občanských demokratů a Starostů pro Liberecký kraj dnes zastupitelé odvolali dva radní zvolené za Společně pro Jablonec. Primátor uvedl, že další spolupráci s nimi si neumí představit. Je to první případ rozpadu koalice na úrovni statutárních měst od loňských komunálních voleb.

I hlasy ODS a Starostů byl dnes z jablonecké městské rady odvolán uvolněný radní pro rozvoj Petr Klápště a náměstek pro ekonomiku Štěpán Matek. Odvolání Klápštěho navrhoval lídr ODS Miloš Vele zároveň se zrušením pozice uvolněného, tedy plně placeného radního, a to s odůvodněním, že za volební období přijde působení jeho a jeho odboru na 14 milionů korun. "Myslím, že ty peníze umíme použít lépe," řekl Vele. Zastupitelé odvolali také náměstka pro ekonomiku Štěpána Matka, návrh podal Stanislav Říha (ANO).

Přestože na jednání několikrát zaznělo, že se ANO dohodlo s ODS a Starosty, Kroupa to popřel. Odmítá i vytvoření nové koalice, byť by mu spojení s oběma stranami zajistilo pohodlnou většinu 18 z 30 hlasů v zastupitelstvu. "Já nechci být členem žádné koalice, já chci, aby se na vedení města jednoznačně podílelo celé zastupitelstvo. Ať si zastupitelstvo zvolí členy rady a vedení města," řekl ČTK primátor. Zástupce Pirátů Jakub Chuchlík dnes ČTK řekl, že se dnes na svou funkci rezignovat nechystá.

Střet zájmů primátora Kroupy spočívá v tom, že se v pozici jednatele společnosti GREPA Networks domáhá po městu zaplacení dvou milionů korun za provoz městského kamerového systému v letech 2016 až 2018 a žádá také odpuštění věcných břemen pro kabely položené v městských pozemcích. Kroupa dnes všechny sporné body z jednání stáhl. Aby svůj nárok podložil, vypnul ale v minulých dnech několikrát městský kamerový systém. Chtěl ukázat, že ho skutečně zajišťuje jeho firma. Sdružení místních samospráv ČR na něj kvůli tomu podalo trestní oznámení.

"Řeším to velmi intenzivně a chtěl bych se toho střetu zájmů do konce roku definitivně zbavit. Hledáme vhodného partnera, respektive máme nabídku několika vhodných partnerů, kteří převezmou společnost GREPA a nabídnou její služby v lepším a širším měřítku, než jsme byli my schopni poskytovat doposud," řekl ČTK po skončení jednání Kroupa.

Loni na podzim vyhrála volby v Jablonci ODS, která poslední dvě volební období ve městě vládla. Přestože v 30členném zastupitelstvu získala osm mandátů, skončila v opozici. Koalici se tehdy podařilo sestavit druhému ANO, které ve volbách získalo sedm míst v zastupitelstvu. Třetí skončili Piráti, kteří mají pět zastupitelů, čtyři získalo Společně pro Jablonec. V zastupitelstvu jsou také tři zástupci uskupení Starostové pro Liberecký kraj, dva za Novou budoucnost pro Jablonec a jeden z SPD. Sociální demokraté ani komunisté se do zastupitelstva nedostali.

I koalice v některých dalších velkých městech se momentálně potýkají s problémy. V úterý 13. srpna ztratila většinu radniční koalice Fóra Jihlava, ODS, Žijeme Jihlavou! a KDU-ČSL v Jihlavě, když ji po bývalém náměstku primátorky Jaromíru Kalinovi (KDU-ČSL) opustil i druhý lidovec Josef Kodet. Koaliční krizi podle lidovců vyvolal spor o právní zastoupení při vymáhání vodohospodářského majetku Jihlavy a pak výroky některých představitelů města vůči straně.

V Praze se objevují neshody mezi Spojenými silami a zejména TOP 09 a Piráty od začátku koalice pravidelně. Spekuluje se kvůli nim o možném ukončení spolupráce ze strany Spojených sil. Kromě plynáren a prázdných bytů se řešily například spory ohledně pokračování privatizace bytů, strany se rozcházely i v otázce obnovy mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.