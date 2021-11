Koalice trvá na nominacích přes nesouhlas Zemana s kandidátem

Praha - Lídři koalice Spolu stojí za nominacemi na ministry, jak je ve středu prezidentovi Miloši Zemanovi předložil předseda ODS pověřený skládáním vlády Petr Fiala. Prezident ve středu večer uvedl, že předpokládá, že bude vetovat návrh na jednoho ministra. Jméno neuvedl, kandidáta ale osobně nezná. Už před středou se spekulovalo o tom, že Zeman by nemusel souznít s pirátským kandidátem na ministra zahraničí Janem Lipavským. Předseda Pirátů Ivan Bartoš dnes ČTK napsal, že nemá informaci o tom, kdo je sporným kandidátem. Připomenul také, že Fiala po schůzce se Zemanem jasně řekl, že za nominacemi i všemi jmény stojí. Lipavský odmítl, že právě on je "problémovým" kandidátem, jehož ministerské angažmá plánuje prezident vetovat, řekl serveru Novinky.cz.

Zeman ve středu večer uvedl, že aby nemusel vetovat celou vládu, Fialovi navrhne, aby dotčený úřad řídil nebo řízením pověřil jiného člena vlády. U několika kandidátů na ministry má podezření, že resortu nerozumí, jejich vetování ale neplánuje. Fiala dnes zopakoval, že nominaci měnit neplánuje. Předseda lidovců Marian Jurečka ČTK řekl, že ústava hovoří jasně. "Veto může uplatnit na zákon, ne na personální návrh člena vlády od premiéra. Zákony platí pro všechny! Tedy nevidím prostor a důvod měnit personální nominaci, za svými návrhy budeme stát," uvedl. Předsedkyně TOP 09 a Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová na twitteru napsala, že za představenými kandidáty si koalice Spolu s Piráty a Starosty stojí a pevně věří tomu, že bude prezidentem jmenována navržená vláda, jak článek 68 ústavy stanovuje. "Česko čelí mnoha problémům, které je potřeba ihned řešit. O to více je nevhodné se pouštět do nesmyslných sporů, věřím, že si to uvědomuje i pan prezident," doplnila na dotaz ČTK.

Bartoš ČTK sdělil, že prezident požádal Fialu, aby jméno sporného kandidáta nezveřejňoval, dokud se prezident s nominanty nesetká. Tento postup pak Fiala potvrdil. Jednat by šéfové stran pětikoalice mohli na schůzce plánované na příští týden.

Server iDNES. cz a rádio Frekvence 1 s odvoláním na své zdroje uvedly, že Zeman má výhrady k pirátskému kandidátovi na ministra zahraničí Lipavskému. Do sporu se v minulosti Zeman dostal také s tehdejším rektorem Masarykovy univerzity Mikulášem Bekem, který před sněmovními volbami v roce 2013 odmítl vystoupení hlavy státu v prostorách Masarykovy univerzity.

Zeman se v minulosti pokoušel ovlivnit složení vlád opakovaně. Odmítl jmenovat třeba ministrem zahraničí Miroslava Pocheho nebo ministrem kultury Michala Šmardu (oba ČSSD). Prezident tak učinil i přes výtky odborníků, podle kterých ústava hlavě státu neumožňuje určovat složení kabinetu. Podle ústavy prezident jmenuje předsedu vlády "a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů". O možnosti vetování návrhu premiéra se ústava nezmiňuje.