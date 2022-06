Koalice Spolu postaví do senátních voleb společné kandidáty v 19 z 27 obvodů

Praha - Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a lidovci, postaví v podzimních senátních volbách společné kandidáty v 19 z 27 volebních obvodů. Memorandum o spolupráci stran, které po loňských sněmovních volbách v koalici s Piráty a hnutím STAN složily vládu, a nominace kandidátů dnes ve Valdštejnské zahradě v Praze podepsali předsedové stran Petr Fiala, Markéta Pekarová Adamová a Marian Jurečka. Fiala uvedl, že cílem koalice v podzimních volbách do třetiny Senátu je udržení většiny v horní parlamentní komoře.

Koalice je podle Fialy "na dobré cestě přinést změnu", jak slibovala před 20 měsíci při svém založení při vyhraňování se proti tehdejšímu vládnímu hnutí ANO Andreje Babiše. Sílu Senátu podle premiéra k dosažení cíle potřebuje. Koho podpoří v prezidentské volbě počátkem příštího roku, oznámí koalice podle Fialy nejdříve v září. Na dotaz novinářů opět odmítl, že by kandidoval. Uvedl, že chce být dál premiérem.

Fiala řekl, že před loňskými sněmovními volbami koaliční strany věděly, že "vyřešit dědictví vlády populistů nebude jednoduché". Nyní je podle něj koalice na dobré cestě, přestože dědictví je ještě horší, než si strany koalice představovaly v nejčernějších představách. "Z naší cesty nesejdeme a neuhneme," konstatoval s tím, že v podzimních volbách potřebuje koalice Spolu přesvědčivé vítězství.

Podle lídrů koalice se ukázalo, že projekt Spolu je dlouhodobý, založený na přátelství a společných hodnotách a cílech. Společně chce postupovat i při volbě nástupce prezidenta Miloše Zemana. Fiala uvedl, že koalice má ambici společně podpořit kandidáta na funkci prezidenta z vlastních řad, nebo nezávislého. "Uděláme to jasně a srozumitelně, nejdříve v září, ne teď," konstatoval.

Na novinářský dotaz premiér uvedl, že ho těší výzvy voličů, aby na prezidenta kandidoval sám. Nemá to ale v úmyslu, protože cítí jako závazek svou roli předsedy vlády a chce v ní pokračovat. Za vtip předseda vlády označil výzvu ze strany bývalého premiéra Babiše, aby na prezidenta Fiala kandidoval. Babiš podle něj hraje velmi vážnou hru s křehkými pravidly demokracie, když dělá kampaň, ale tvrdí, že nikoli. Neměl by se podle premiéra schovávat, ale jasně říct, co dělá a proč to dělá.

Termín obecních voleb a voleb do třetiny Senátu vypsal prezident na pátek 23. září a sobotu 24. září. Případné druhé kolo se v příslušných senátních obvodech uskuteční 30. září a 1. října. Hlasování o nové hlavě státu se odehraje počátkem příštího roku.