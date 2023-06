Koalice Spolu, Pirátů a STAN v Praze má programové prohlášení

Praha - Pražská koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Pirátů a STAN se v nynějším volebním období zaměří na energetiku, rozvoj vodohospodářské infrastruktury nebo projekt dostavby městského okruhu. Vybudovat chce vědeckotechnický park, pokračovat ve směně majetku se státem a rovněž bude se státem jednat o dostavbě Pražského okruhu. Rozšíří se počet míst v sociálních zařízeních a vedení města se zaměří na péči o duševní zdraví obyvatel. Novinářům to při představení programového prohlášení rady řekli pražští radní.

Dokument kritizuje opozice, podle které je nekonkrétní a rovněž dokumentu vytýká některé plány, například v dopravě. Městská rada představila programové prohlášení zhruba devět měsíců po komunálních volbách a téměř čtyři měsíce od volby vedení města.

Programové prohlášení původně koalice slibovala představit letos do konce března. Zpoždění podle primátora Bohuslava Svobody (ODS) způsobilo dojednávání některých témat. Mezi ta problematická patřila například doprava. "Nejdelší doba bylo skládání koalice, tohle šlo relativně rychle. Problém spočívá v tom, že potřebujete mít dobře vydiskutované, co chcete dělat. Na některých úrovních to v něčem trvalo déle," řekl.

Podle náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) se radní chtějí zaměřit na rozvoj MHD, vybudování tramvajového okruhu, na klimatický plán či výsadbu stromů. Důraz je kladen také na inovace, kdy se bude prosazovat vznik vědeckotechnického parku, řekl Hřib.Jednat bude se státem o finanční podpoře výstavby vnitřního silničního okruhu.

Dokončen a uveden do života by měl být Metropolitní plán, který určuje co a kde se může stavět. Náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN) pak chce o některých problémech jednat se Středočeským krajem. To by se mělo týkat třeba školství.

"Nepřišla jsem dělat revoluci, ale evoluci," řekla náměstkyně primátora pro sociální oblast a zdravotnictví Alexandra Udženija (ODS). Klíčový je podle ní dostatečný počet míst v sociálních zařízeních a důležité je, aby lidé mohli co nejdéle zůstat doma. Zaměřit se chce na děti s autismem a vybudování nového sídla záchranné služby. "Dalším tématem je péče o duševní zdraví obyvatel," dodala.

V kultuře se chce náměstek primátora Jiří Pospíšil (TOP 09) zabývat rekonstrukcí Divadla na Vinohradech nebo dohodou a urovnáním sporů s potomky malíře Alfonse Muchy o Slovanskou epopej. V cestovním ruchu chce lákat turisty, kteří nejedou jen za pivem, ale za kulturou. Otevře se pražské podzemí.

Pokračovat bude jednání se státem o směnách majetku a pozemků pro klíčovou infrastrukturu a rozvoj Prahy. Radní Adam Zábranský (Piráti) chce vytvořit novou koncepci nakládání s majetkem, rozvíjet Holešovickou tržnici a Výstaviště a odstraňovat nelegální reklamy. Zvýšit chtějí radní peníze na opravu vodohospodářské infrastruktury, opravy Ústřední čistírny odpadních vod nebo další čističky. Přibude také míst ve školách.

V Praze vládne koalice Spolu, Pirátů a STAN, která má v 65členném zastupitelstvu většinu 36 hlasů. V opozici jsou Praha Sobě, ANO a SPD.