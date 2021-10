Koalice Spolu a Pirátů se STAN se sešly k dalšímu jednání o vládě

Praha - Ve Sněmovně se dnes odpoledne sešli ke druhému jednání o budoucí vládě lídři koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN). Podle místopředsedy STAN Petra Gazdíka by mohli probírat i rozdělení ministerstev mezi obě koalice. Nehovořilo by se však o konkrétních jménech, ale pouze o rozdělení jednotlivých úřadů.

Na prvním jednání si strany minulý týden dohodly další harmonogram schůzek a vytvořily šest programových týmů. "Jednotlivé skupiny už zasedají, budeme zjišťovat, jak jsou na tom a případně řešit, co z nich vyplynulo," řekl novinářům Gazdík, který jedná za STAN ve skupině určené pro školství a kulturu. "Budeme spolu mluvit po tom jednání. Většina členů expertní skupiny jsme se setkávali v odborných skupinách ve školství, na té změně je shoda," uvedl.

Koalice dosud vylučovaly, že by jednaly o rozdělení ministerstev, dnes by se však touto otázkou podle Gazdíka zabývat mohly. "Předpokládám, že by dnes tato debata mohla nastat," uvedl. Odmítl ale komentovat spekulace, podle kterých by měl být kandidátem na ministra školství. "Ve veřejném prostoru už se toho objevilo tolik, že by v té patnáctičlenné vládě měla koalice Spolu asi 27 ministrů a Piráti a STAN dalších 15," řekl.

Nechtěl ani přiblížit, s čím na vyjednávání přijdou Piráti se STAN. "Nebudu říkat konkrétní číslo, dokud se nedohodneme. A není to o konkrétních jménech. Dvě koalice si přidělí počty, případně k nim konkrétní resorty a pak budou jednání uvnitř těch koalic. Jména budou poslední," uvedl.

Vítězná koalice Spolu a ve volbách třetí koalice Pirátů se STAN se v sobotu 9. října bezprostředně po volbách dohodly na úmyslu vytvořit společně většinovou vládu. Dojednat program i koaliční dohodu chtějí strany do 8. listopadu, kdy se poprvé sejde nová Sněmovna.