Nymburk povede koalice vítězného Nymburku s klidem, ODS a ČSSD

Praha - Ve městech a obcích pokračují povolební vyjednávání o koalicích. Havířov povede vítězné hnutí ANO s ČSSD, koalicí lidovců a STAN a s Hnutím pro Havířov. V městské části Brno-sever vznikla koalice hnutí SOL s hnutím ANO a KDU-ČSL. Nymburk povede koalice hnutí Nymburk s klidem, ODS a ČSSD. Uskupení podepsala koaliční dohodu. Starostou bude lídr hnutí Nymburk s klidem Mach. Povolební jednání v Olomouci se komplikuje. Zástupci dvojbloku hnutí ProOlomouc a Pirátů a starostů vedou paralelní jednání o vzniku koalice bez ANO. V Pardubicích jedná ANO se čtyřmi subjekty, pokračují ve středu.

Havířov povede čtyřkoalice s vítězným hnutím ANO

V Havířově na Karvinsku se na spolupráci dohodlo vítězné hnutí ANO s ČSSD, koalicí lidovců a STAN, která kandidovala pod názvem Společně pro Havířov, a s Hnutím pro Havířov. Koalice bude mít většinu 27 hlasů ze 43. Primátor by měl být z vítězného hnutí ANO. Stát by se jím měl lídr Josef Bělica, který ale dnes ČTK řekl, že je zároveň poslancem a bude chtít případnou dvojí funkci nějak řešit. Prioritou je pro něj práce pro město.

Uskupení čtyřkoalice v noci podepsaly dohodu o koaliční spolupráci, která je zavazuje k tomu, že už nebudou jednat o koalici s jinými partnery. Samotnou koaliční smlouvu podepíšou zřejmě ve čtvrtek.

V jedenáctičlenné městské radě obsadí ANO šest míst, ČSSD tři a po jednom budou mít zbývající dvě uskupení. Nově budou v Havířově čtyři náměstci, dosud byli pouze tři. Podle Bělici byl pod jednoho náměstka spojen resort školství a sociální oblasti, což nepovažuje za vhodné, proto se tyto dvě oblasti rozdělí a každou povede jeden náměstek.

ANO bude mít kromě primátora dva náměstky a tři radní, sociální demokraté budou mít jednoho náměstka a dva radní, Společně pro Havířov bude mít náměstka a Hnutí pro Havířov radního.

Bělica ČTK řekl, že jej místní organizace hnutí vyzvala, aby přijal funkci primátora. "Abych pravdu řekl, úplně jsem v plánu (být primátor) neměl, ale jsem loajálním členem hnutí. Je tam pro mě jedna komplikace, zároveň chtějí, abych zůstal poslancem, aby ANO v Havířově nepřišlo o poslanecký mandát," řekl Bělica. To bude řešit s orgány hnutí. Poukázal na to, že má rodinu a obě funkce jsou časově náročné.

Komunální volby v Havířově vyhrálo ANO, získalo 13 mandátů v zastupitelstvu. Druhá skončila KSČM se sedmi mandáty. Třetí ČSSD bude mít šest zastupitelů. Čtvrté Hnutí pro Havířov má čtyři mandáty, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě také koalice Společně pro Havířov. Šestí jsou Piráti se čtyřmi mandáty. Sedmou příčku obsadila SPD se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila ODS se dvěma mandáty. Nyní radnici ovládala koalice ČSSD, ANO a lidovců, v minulém volebním období se ale vedení města několikrát změnilo.

V Brně-severu je koalice SOL, ANO a KDU-ČSL, starostou Maleček

V městské části Brno-sever vznikla koalice hnutí SOL s hnutím ANO a KDU-ČSL. ČTK to řekl lídr vítězného hnutí SOL Martin Maleček, který zůstane starostou. Koalice má 28 mandátů z 35. V opozici bude ODS se sedmi mandáty. Zkratka SOL znamená Sever otevřený lidem, v minulých volbách ji lidé znali pod názvem Sdružení občanů Lesné.

Poslední zhruba tři roky vedla radnici koalice SOL, KDU-ČSL a ČSSD, ale nyní se sociální demokracie do zastupitelstva nedostala. "Po zvážení všech variant se nám toto uspořádání jeví jako dostatečně stabilní a akceschopné. Na základním směřování radnice se shodujeme, a lze tak plynule navázat na dosavadní práci," uvedl Maleček.

Podle něj se vedení zaměřit na zlepšení bezpečnosti. "Chceme směrem k městu jednat o posílení městské policie, ale budeme chtít i rozšíření kamerového systému," uvedl Maleček. Plánuje také pracovat na údržbě zeleně a zavést opatření proti suchu.

Pokračovat bude i v rekonstrukcích a investicích do školství. "Velkou oblastí je bytový fond. Předpokládám, že jak deklarovalo hnutí ANO, bude otevřená možnost odkupu domů na severu," řekl Maleček. Hnutí ANO dosud vládlo na magistrátu a v jednu dobu se pozastavila privatizace bytů. ANO bude na magistrátu pokračovat ve vládě. "Budeme podporovat i spolkovou a občanskou činnost a kulturní akce," dodal Maleček, který je zároveň hejtmanovým náměstkem. Starostou městské části je zhruba tři roky. Ačkoliv vyhrál i minulé volby, vznikla koalice ANO, ČSSD, TOP 09, A co Brno? a Strany zelených. Po necelém roce se ale rozpadla a ČSSD utvořila koalici se SOL a KDU-ČSL.

Brno-sever patří mezi největší městské části v Brně. Má kolem 47.000 obyvatel. Na letošní rok měla městská část schválený rozpočet kolem 350 milionů korun.

Nymburk povede koalice vítězného Nymburku s klidem, ODS a ČSSD

Nymburk povede koalice vítězného hnutí Nymburk s klidem (NSK), ODS a ČSSD. Uskupení dnes podepsala koaliční dohodu o spolupráci a koaliční smlouva bude podepsána zřejmě příští týden. Starostou bude lídr NSK Tomáš Mach, pozice místostarostů zatím nejsou známy, řekl dnes večer ČTK lídr kandidátky ODS Zdeněk Vocásek.

Komunální volby v patnáctitisícovém Nymburce vyhrálo NSK se ziskem sedmi mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Na druhém místě skončilo uskupení Nymburští demokraté se čtyřmi mandáty a na třetím hnutí Změna pro Nymburk se třemi mandáty, kterou vedl do voleb končící starosta Pavel Fojtík. ČSSD, ODS a ANO získaly po dvou mandátech, jeden mandát má uskupení Zdravý Nymburk.

Koalice získá v zastupitelstvu těsnou většinu 11 hlasů. Městská rada v Nymburce se skládá ze sedmi členů. Čtyři křesla v ní obsadí zastupitelé za hnutí Nymburk s klidem, dvě ODS a jedno ČSSD. Pozice místostarostů bude koalice řešit na dalším jednání příští týden.

Tomáš Mach se stal starostou i po volbách v roce 2014, tehdy za ČSSD. V roce 2016 bylo ale vedení města zastupiteli odvoláno. Vocásek z ODS tehdy působil jako místostarosta. Podle Vocáska koaliční uskupení našla vzájemnou shodu v předvolebních programech. Koalice by chtěla, aby se své práci intenzivně věnovali nejen starosta a místostarostové, ale všichni radní.

"Je prvotně potřeba se věnovat projektům, které jsou rozjeté, před dvěma lety jsme opustili radnici nečekaně. Bude spousta práce nastartovat dotační politiku, kdy jsme se za poslední dva roky bohužel nedostali k významným dotacím, přišla akorát jedna dotace půl milionu korun na okna na gymnáziu, ale to jsou poměrně dost nízké částky," řekl ČTK Vocásek. Mezi dalšími prioritami bude podle něj stavba nové lávky přes Labe nebo oprava městského bazénu.

ANO: Dvojblok ProOlomouc a Piráti vede paralelní jednání o koalici

Povolební jednání v Olomouci se komplikuje. Lídr vítězného hnutí ANO Miroslav Žbánek dnes oznámil, že zástupci dvojbloku hnutí ProOlomouc a Pirátů a starostů jednají o koalici bez ANO. Povolební jednání v Olomouci dosud organizovalo ANO, které naposledy v pondělí večer postupně usedlo ke stolu se zástupci šesti politických stran a hnutí a připravuje další kolo jednání zejména s ODS, KDU-ČSL a hnutím spOLečně. Po posledních komunálních volbách vítězné ANO v Olomouci nakonec skončilo v opozici.

"Nám se potvrdila informace, kterou jsme měli už předtím, že paralelně s tímto oficiálním, médii sledovaným a z naší strany transparentním jednáním o koalici probíhají jakási jednání, kterých se účastní zejména zástupci dvojbloku, pan (lídr ProOlomouc Tomáš) Pejpek, o možném vzniku koalice proti ANO, jakési antibabišovské olomoucké koalice," uvedl Žbánek.

ANO proto podle něj nemá zájem dál jednat s ProOlomouc, a to ani kdyby se dvojblok ProOlomouc a Pirátů a starostů, vytvořený kvůli povolebnímu vyjednávání rozštěpil. Zástupci ANO se odpoledne sejdou s představiteli olomoucké ODS, aby si podle Žbánka vyjasnili sporná témata.

Koalice Pirátů a starostů paralelní jednání potvrdila. "Koalice s hnutím ANO samozřejmě není jedinou možností. Matematicky vychází modelů více, proto následovala (po jednání s ANO) schůze již zvoleného vyjednávacího týmu Pirátů a starostů s ProOlomouc a KDU-ČSL. Připojil se i zástupce hnutí SpOLečně Robert Runták. Na této schůzce předneslo KDU-ČSL svou vizi koalice Pirátů a starostů, ProOlomouc, KDU-ČSL, ODS a SpOLečně, tedy variantu 'bez vítěze'," stojí v dnešním prohlášení Pirátů a starostů.

Lídr KDU-ČSL Ladislav Šnevajs ČTK řekl, že na jednání zaznělo víc variant koalic včetně té, o níž mluví Piráti a starostové. KDU-ČSL by ale podle Šnevajse měla dál jednat s ANO. "Podle mých informací bychom měli dostat pozvání od hnutí ANO a pokračovat v jednání o možné čtyřkoalici ANO, ODS, KDU-ČSL a spOLečně. Je to jediné jednání, které v tuto chvíli vedeme," uvedl Šnevajs.

Piráti a starostové jsou ochotni vstoupit do koalice, kde by zasedl pouze jeden z trojice ANO, ODS a ČSSD, aby mohli "efektivně bojovat proti klientelismu a olomouckým 'kmotrům'". Podobnou strategii má podle Pirátů a starostů i hnutí ProOlomouc. "Aby mohli Piráti a starostové i ProOlomouc prosazovat své vize ve městě, preferují společnou většinu v radě města," uvedli Piráti a starostové.

Komunální volby v Olomouci vyhrálo ANO, získalo 14 mandátů v zastupitelstvu o 45 členech. Druhé skončilo ProOlomouc se šesti mandáty. Třetí koalice Piráti a starostové bude mít také šest zastupitelů. Čtvrtá ODS má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě KDU-ČSL. Šesté je hnutí spOLečně se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila koalice SPD a SPOZ rovněž se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila KSČM se dvěma mandáty. Devátá ČSSD získala dva mandáty.

ANO šlo do povolebního jednání s podmínkou, že koalice by měla mít aspoň 24 hlasů. Zároveň chce funkci primátora. Podle výsledků voleb by připadala v Olomouci v úvahu koalice ANO, ProOlomouc a Pirátů, která by v zastupitelstvu měla většinu 26 zastupitelů. Širší koalice ANO, KDU-ČSL, ODS a hnutí spOLečně by disponovala stejným počtem hlasů. Většinu 24 hlasů by měla i koalice ProOlomouc, Pirátů a starostů, spOLečně, ODS a KDU-ČSL.

V roce 2014 komunální volby v Olomouci vyhrálo hnutí ANO, které tehdy v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu obsadilo 12 míst. Druhá ČSSD získala deset mandátů a třetí ODS pět. KDU-ČSL měla pět mandátů. Po čtyřech mandátech obsadily KSČM a TOP 09. Sdružení Občané pro Olomouc získalo tři mandáty a ProOlomouc dva. V Olomouci poslední čtyři roky vládla koalice složená z ČSSD, ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

ANO jedná v Pardubicích se čtyřmi subjekty, pokračují ve středu

Hnutí ANO, které zvítězilo v komunálních volbách v Pardubicích, jedná o koalici se Sdružením pro Pardubice, ČSSD, Koalicí pro Pardubice a ODS. Dohodnou-li se, bude mít městská rada 11 členů a s primátorem budou pracovat čtyři náměstci, shodly se dnes vyjednávací týmy. Lídři politických subjektů se znovu sejdou ve středu. ČTK to dnes řekl primátor Martin Charvát, lídr vítězného hnutí ANO.

"Udělali jsem kus práce, věřím, že ve středu dotáhneme zbytek. Potkává se pět subjektů, které mají různé pohledy na město, je to normální koaliční řízení," uvedl Charvát. Pokud jednající strany podepíší koaliční smlouvu, bude mít koalice v zastupitelstvu 28 křesel ze 39.

Na pondělním setkání všechna témata politici neuzavřeli, neshodli se na všech programových bodech ani na tom, kdo povede jednotlivé resorty. "Vznikly tam různé pohledy na věc, které jsme si vyříkali," řekl Charvát. Politické kluby teď všechno proberou znovu, lídři pak na další jednání přijdou s novými návrhy, dodal.

Jednička na kandidátce Sdružení pro Pardubice Tomáš Pelikán uvedl, že spornější jsou tři témata, která je potřeba podrobněji probrat, na ostatním se lze dohodnout. Větší debata bude o územním plánu nebo veřejných službách, což je mimo jiné MHD zdarma. Politici proberou i personálním obsazení vedení města. "Jde o rovnoměrné rozdělení kompetencí mezi náměstky a o jména," řekl Pelikán.

Po minulých volbách koalici v Pardubicích vytvořilo hnutí ANO, TOP 09, Koalice pro Pardubice a ČSSD, tato koalice měla v zastupitelstvu 22 hlasů.

ANO vyhrálo volby v Pardubicích podruhé, získalo 13 mandátů, o dva víc než v předchozích volbách. ODS byla dosud v opozici, posílila ze čtyř zastupitelů na sedm. Sdružení pro Pardubice má tři zastupitele, o jednoho zastupitele méně. Koalice pro Pardubice je spojením TOP 09, lidovců a Nestraníků, mají rovněž tři zastupitele. V minulých volbách TOP 09 kandidovala zvlášť se ziskem tří mandátů. Sociální demokraté ve volbách propadli o čtyři zastupitele na dva.

ODS zvažuje, že nechá přepočítat volby v Turnově

Občanští demokraté zvažují, že se obrátí na soud s podnětem na přepočítání hlasů v Turnově. Rozhodnou se do konce týdne. Sčítání podle místního lídra Lukáše Bělohradského provázely problémy. "Řešíme s právníky, zda to k soudu podat. Rozhodneme se do pátku," uvedl dnes pro ČTK. O jaké konkrétní problémy při sčítání šlo, nechtěl uvést. "To bychom si nechali až do té případné žádosti," dodal.

Podnět na přepočítání voličských hlasů ve čtrnáctitisícovém městě chtějí podat s ohledem na výsledek. ODS získala za 19.180 absolutních hlasů čtyři mandáty. "Rozdíl, kdy jsme pátý mandát nezískali, byl pouhých 25 hlasů. To je jeden volič. A také u dalších dvou stran k získání mandátu nechybělo mnoho," dodal. Do zastupitelstva se těsně nedostaly Turnovská koalice s 4,93 procenta hlasů a ČSSD s 4,89 procenta.

Volby v Turnově vyhrál Nezávislý blok s 29,62 procenta hlasů, když získal deset mandátů ve 27členném zastupitelstvu. Druhé bylo místní uskupení PROTO a třetí ANO, obě kandidátky mají po pěti zastupitelích. Kromě ODS se do zastupitelstva dostala ještě Česká pirátská strana, která bude mít tři zastupitele.