Koalice se shodla na příspěvku penzistům 5000 Kč

Praha - Senioři a seniorky by měli letos v prosinci dostat mimořádný příspěvek k důchodu 5000 korun. Stejnou částku by měli obdržet i lidé s invalidní a pozůstalostní penzí. Shodli se na tom lídři koaličních stran. Po jednání to na tiskové konferenci oznámili premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Vyplacení by měl upravit zákon. Aby začal platit, musí ho schválit nejen vláda, ale i Parlament a podepsat prezident. Ppozice mimořádnou platbu pro důchodce kritizuje.

Stát by měl na příspěvky podle Babiše vydat 15 miliard korun. Starobních důchodů a důchodkyň je 2,41 milionu. Invalidní penzi pobírá asi 419.000 lidí a pozůstalostní 64.000. Opoziční politici mluví o mimořádné podpoře jako o uplácení voličů. "Chtěl bych zdůraznit, že skutečně to, co navrhujeme, není žádná korupce, žádný úplatek," uvedl Babiš. Podle něj opoziční ODS a TOP 09 útočí na seniory.

Premiér zmínil, že by od ledna zákonná valorizace měla činit v průměru 848 korun. Výdaje na penze to příští rok zvedne o 32,5 miliardy korun. Koalice původně zvažovala, že důchodci dostanou přidáno od ledna víc, než nařizuje zákon. Zvedlo by to ale výdaje nejen příští rok, ale i ve všech dalších letech. Důchodový systém je nyní v propadu. Za první pololetí se deficit blížil 14 miliardám korun.

"Po vzájemné debatě jsme dospěli k tomu, že je lepší dát jednorázový příspěvek v rámci stávajícího rozpočtu, kde je na to prostor," řekl premiér. Vláda prosadila pro letošek zvýšení rozpočtového schodku na 500 miliard z původních 40 miliard.

Babiš řekl, že příspěvek nemá souvislost s virem a není to rouškovné. Hamáček zdůvodnil mimořádnou podporu růstem cen. Na seniory dopadl víc než na ostatní. Index spotřebitelských cen se v červenci v Česku meziročně zvedl o 3,4 procenta, seniorům pak o 3,9 procenta.

"Naši důchodci, kteří tady 60 let budovali naši zemi a klíčovou infrastrukturu, si to (příspěvek) zaslouží. Jejich životní náklady stoupají," uvedl Babiš.

Zákon o důchodovém pojištění obsahuje nyní i pojistku pro vysoký růst cen. Pokud by se zvedly v měsíci o pět procent, upraví se podle toho důchody. K mimořádnému přidání v roce 2008 kvůli inflaci nad pětiprocentní hranicí přistoupila tehdejší Topolánkova vláda. Nyní se navýšení cen přes pět procent nedostalo. Podle Hamáčka jsou dopady na penzisty ale nyní velké a není s podporou třeba čekat na vyšší zdražení.

Návrh s mimořádným příspěvkem připraví ministerstvo práce. Zda by se případný zákon projednával zrychleně, Hamáček s Babišem neupřesnili. Vicepremiér a šéf ČSSD poznamenal, že se musí kvůli výplatě dávky technicky nastavit systémy sociální správy.

Opozice kritizuje mimořádnou platbu pro důchodce

Vláda prosazuje mimořádnou dávku k důchodům namísto toho, aby zajistila koncepční pomoc pro seniory. Uvedli to představitelé ODS v reakci na dnešní rozhodnutí vlády vyplatit všem lidem pobírajícím penzi jednorázově 5000 korun. Podle lidovců kabinet zapomíná na jiné zranitelné skupiny. Návrh kritizovala i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, označila ho za nezodpovědné zadlužování. Hnutí SPD příplatek k důchodům sice podpoří, ale postup vlády považuje za nesystémový.

"Jednorázovou dávku pro seniory považuji za předvolební populismus, který není zodpovědný vůči ostatním. Proč třeba nedat podobný příspěvek i dalším skupinám, třeba rodinám s dětmi? Nezaslouží si ho i ony?" uvedl předseda ODS Petr Fiala, který příspěvek označil za uplácení seniorů před podzimními krajskými a senátními volbami.

Poslanec Jan Bauer (ODS) upozornil na to, že v krajích chybí místa v domovech seniorů, nejsou finance na domácí péči ani na další sociální služby. "Za miliardy, kterými chce vláda uplatit své voliče, by přitom v každém kraji mohly vyrůst tři nové domovy seniorů nebo Alzheimer centra a vzniknout 10.000 nových míst pro seniory, kteří je potřebují," uvedl.

"Vláda rezignovala na budoucnost, rozdává plošně a těm, co opravdu pomoc potřebují, jako jsou vdovy a vdovci, rodiny, samoživitelky, nebo invalidé, těm systematicky a dlouhodobě pomoci neumí! Chybí rozum a zodpovědná solidarita!" reagoval na vládní rozhodnutí předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Lidovci upozorňují, že jednorázovou dávku, kterou označili za "předvolební dáreček", zaplatí dnešní děti.

"Jsme svědky bezbřehého populismu a nezodpovědného zadlužování," uvedla Pekarová Adamová. Vyzvala voliče, aby v nadcházejících volbách hlasovali proti vládním stranám.

"SPD samozřejmě podpoří zvyšování důchodů, nicméně vládní návrh je nesystémové řešení," uvedl předseda SPD Tomio Okamura. Podle něj by bylo vhodnější zákonem garantovat, aby všichni senioři měli důchod minimálně ve výši minimální mzdy. Připomněl, že jeho hnutí předložilo příslušný návrh zákona.