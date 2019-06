Koalice probere své fungování, opozice hlasování o nedůvěře - video

Praha - Opoziční i koaliční strany se chystají na úterní jednání o budoucnosti a fungování kabinetu. Zatímco hlavní opoziční subjekty budou v Poslanecké sněmovně debatovat o vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, které v minulých týdnech v souvislosti s problémy okolo střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) avizovaly, koaliční strany proberou minulost i budoucnost své spolupráce především s ohledem na hlasování ve Sněmovně. ČTK je připravena vysílat živé video z případné tiskové konference po schůzce představitelů ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN k hlasování o nedůvěře vládě. Začátek se očekává kolem 11:00.

Předseda ČSSD Jan Hamáček očekává, že koalice by se měla na večerním jednání bavit o fungování vlády i o hlasování ve Sněmovně. Vládní spolupráci obou stran může vážně ohrozit případné zvolení kandidáta hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Michala Semína do Rady ČTK za přispění poslanců hnutí ANO. Hamáček dnes prohlásil, že pokud by si koaliční partneři nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve vládní spolupráci pokračovat. Podpora kandidátů SPD ze strany ANO v některých personálních otázkách je věc, která je pro ČSSD nepřijatelná, dodal.

Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek na Hamáčkovo vyjádření reagoval slovy, že volba radních ČTK je tajná a poslanci ANO nemají závazné hlasování. "Sice je tajná, ale jednoduchým propočtem hlasů lze dospět k tomu, kdo jak volil," podotkla ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová.

Babiš před týdnem novinářům řekl, že si vládní partneři začali velice konkrétně "vyříkávat" celou spolupráci. "Závěr je takový, že si to všichni sepíšeme, tedy dvě strany, a vrátíme se k tomu za týden," uvedl po jednání koaliční rady.

Už dopoledne se sejdou lídři opozičních stran, kteří chtějí projednat případné vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Minulý týden představitelé STAN, TOP 09 a ODS uvedli, že pokud premiér Babiš neodstoupí, přistoupí k tomuto kroku. Navrhnout hlasování chtějí podle dřívějšího vyjádření předsedy poslaneckého klubu Jakuba Michálka také Piráti.

Opozice to chce zkusit přesto, že nemá dost hlasů ke svržení Babišova týmu. Tímto krokem reaguje na návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů Babiše. Podle předběžného návrhu zprávy, který zveřejnila média, má Babiš nadále vliv na koncern Agrofert, který vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů, a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz.

"Za stávající situace je zřejmé, že i vzhledem k veřejnosti, k tomu, že vláda ani Parlament neřeší problémy této země, jako jsou exekuce, skutečné dofinancování sociálních služeb, stavební zákon, výstavba infrastruktury, potřebné změny ve školství včetně platů atd., ale věnují se problémům vlády a pana premiéra, je na místě, aby každý poslanec jasně sdělil, zda tato vláda, respektive s tímto premiérem, má jeho důvěru," napsal ČTK předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Babiš minulý týden řekl, že není důvod, aby se destabilizovala země v situaci, kdy se jí daří. "Myslím, že je lepší nás nechat vládnout až do příštích parlamentních voleb a tam budou mít občané možnost projevit svoji vůli," poznamenal. Podle Hamáčka se snaha opozice dala očekávat. "My jsme součástí koalice a platí koaliční smlouva. Jako koaliční strana nebudeme hlasovat proti vlastní vládě," uvedl už dříve. Podle statutárního místopředsedy ČSSD Romana Onderky zůstane strana ve vládní koalici, dokud to bude možné.

Hlasování o nedůvěře vládě zmiňují opoziční strany od předminulého týdne. ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN už dříve uvedli, že chtějí před případným vyvoláním hlasování osobně jednat s předsedy ČSSD a SPD o jejich mantinelech spolupráce s ANO. Hamáček schůzku odmítl, předseda SPD Tomio Okamura dříve ČTK řekl, že žádné oficiální pozvání nedostal.