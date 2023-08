Koalice podle Stanjury probere podobu snížení dotací o 54 miliard Kč

Praha - Podobu omezení státních dotací, které chtějí vládní strany v příštích dvou letech snížit o 54 miliard korun, projednají zástupci ministerstev v rámci koalice podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) v pondělí. Se snížením počítá ministerstvo financí v návrhu státního rozpočtu na příští rok, který předloží vládě v souladu s pravidly ve čtvrtek 31. srpna. Stanjura to dnes uvedl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

"Máme představu, které dotace by neměly pokračovat vůbec, které by měly být snížené," uvedl Stanjura za svůj úřad. Sumu 54,5 miliardy korun, na které se koalice dohodla v květnu, označil za minimální. "Moje přání jako ministra financí je, aby to číslo bylo vyšší," dodal.

Předsedkyně poslanců ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová kritizovala Stanjuru za to, že detaily omezování dotací zatím nejsou známy. Připomenula, že mají podle koalice tvořit dvě třetiny plánovaných úspor ve výdajích státu, které chce vláda provést v rámci konsolidačního balíčku veřejných financí.

Schillerová nebyla spokojena ani s balíčkem. Za něj vystavila Stanjurovi žlutou kartu, stejně jako za absenci detailů omezování dotací, což doprovodila kartou červenou, což podle fotbalových pravidel znamená vyloučení ze hry. Narážela tak na to, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) dostal tento týden podle předsedy vlády a ODS Petra Fialy od vedení ODS žlutou kartu kvůli setkání s lobbistou a poradcem exprezidenta Martinem Nejedlým.

O 45,6 miliardy korun se mají národní dotace zkrátit už v příštím roce, o zbytek v roce následujícím. V oblasti průmyslu a obchodu se vyplácené dotace sníží za dva roky o 20 miliard korun, v zemědělství o 10,2 miliardy korun. Dotace v dopravě klesnou o šest miliard korun, v oblasti místního rozvoje o 2,8 miliardy korun a ve školství o dvě miliardy korun.

Rušení dotací tvoří hlavní část konsolidačního balíčku pro výdajovou stranu rozpočtu. Celkem chce stát za dva roky na výdajích ušetřit 78,3 miliardy korun.