Koalice ODS, lidovců a TOP 09 chce mít program do konce února

Praha - Koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 chce vypracovat koaliční smlouvu do konce ledna a program do konce února. Ve Sněmovně to řekli novinářům lídři stran. Společným kandidátem na premiéra bude předseda občanských demokratů Petr Fiala. Koalice plánuje společně postupovat nejen v kampani, ale i po volbách, i když strany vytvoří samostatné poslanecké kluby. Fiala vyloučil spolupráci s ANO, koalice podle něj prosazuje politiku, kterou nelze dělat s jeho předsedou Andrejem Babišem (ANO).

Koalice ODS, lidovců a TOP 09 před týdnem představila heslo "Jdeme do toho SPOLU" a ideové základy spolupráce. Fiala řekl, že nyní intenzivně pracuje na programu. "Do konce února bude znát společnost náš program, který bude programem pro příští vládu, tak ho koncipujeme," řekl. Zastoupené strany sice chtějí mít vlastní poslanecké kluby, jejich spolupráce má ale pokračovat i po volbách.

V koaliční smlouvě, kterou chtějí strany představit do konce ledna, by tak měl být i závazek o společném postupu po volbách. Fiala vyloučil povolební spolupráci s ANO. "Nedovedu si to představit, my přinášíme společně nabídku změny, ne to, že to bude v nějaké podobě pokračovat dál za naší účasti," vysvětlil. Koalice chce nabídnout jinou politiku, kterou nelze s Babišem dělat, dodal.

Společný postup po volbách zdůraznil i šéf lidovců Marian Jurečka. "Nedojde k nějakému rozpojení spolupráce. Je logické, že společný program budeme naplňovat i po volbách," řekl. Kandidátem koalice na premiéra je šéf ODS Fiala, dodala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Shodli jsme se na tom, máme v tom zcela jasno," uvedla.