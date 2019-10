Koalice, odbory a podnikatelé se dohodli na novele zákoníku práce

Praha - Zástupci vládních stran, odborů a zaměstnavatelů se dnes dohodli na podobě změn zákoníku práce. Podepsali dohodu, že do navržené novely kodexu už nebudou při jejím projednávání v Parlamentu zasahovat a umožní její hladší schvalování. ČTK o tom dnes informovala tisková oddělení ministerstva práce a Svaz průmyslu a dopravy.

"Všechny strany se dohodly, že budou podporovat návrh právě v této aktuální podobě. Jedná se o čestnou dohodu a její plnění není právně vymahatelné," uvedlo ministerstvo.

Podepsání dohody má zabránit případným průtahům a doplňování dalších změn ve Sněmovně. V minulém volebním období kvůli tomu novela nebyla projednána a přijata. Třeba odboráři do ní přes poslanecké návrhy tehdy chtěli dostat pětitýdenní dovolenou či pro odbory možnost zastavit výrobu v případě ohrožení zdraví. Zaměstnavatelé se postavili proti.

Ministerstvo práce zveřejnilo nynější novelu loni v létě. Obsahovala mimo jiné vzorec pro pravidelné navyšování minimální mzdy. Na něm shoda nebyla, z kodexu proto ustanovení vypadla. Podle tiskového oddělení ministerstva by měl zákoník nově upravovat sdílené pracovní místo či dovolenou, která by se měla odvíjet od počtu odpracovaných hodin, ne dní jako dosud. Změny se týkají i doručování písemností zaměstnavatelem či vysílání pracovníků do ciziny.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) loni v listopadu na odborářské konferenci řekla, že kabinet dostane novelu k projednání až poté, co se na ní zástupci zaměstnanců a firem dohodnou a stvrdí to písemně. Dohodu chtěla mít podle původního plánu do konce února. Tripartita jednala o změnách kodexu koncem března, shodu ale nenašla.

Podle prezidenta zaměstnavatelského Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka je to poprvé, co sociální partneři takovou "gentlemanskou dohodu" podepsali. Šéf Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner už dřív řekl, že se sporné body z návrhu vypustily a zůstalo v něm jen to, na čem byla shoda.