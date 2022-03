Koalice došla ke kompromisu na plánovaném počtu stavebních úřadů

Praha - Při jednání o komplexní novele stavebního zákona se koaliční strany podle místopředsedkyně Sněmovny Věry Kovářové (STAN) dohodly na snížení počtu stavebních úřadů na 371. Před dnešním jednáním dolní komory Kovářová novinářům řekla, že Starostové si představovali vyšší počet. Podle hnutí mělo zůstat 450 stavebních úřadů. Dohoda ale umožní posun v přípravě normy, která má změnit koalicí kritizovaný zákon z dílny minulé vlády. Podle dohody část starostů o stavební úřad přijde, půjde například o ty, kde má agendu ve správě pouze jeden úředník. Nebudou se také zakládat nová detašovaná pracoviště, větší roli má hrát digitalizace.

Sněmovna bude na dnes zahajované schůzi rozhodovat o ročním odkladu účinnosti části nového stavebního zákona, který vláda Petra Fialy (ODS) navrhla schválit zrychleně už v prvním čtení. Podle Kovářové opozice zřejmě zrychlené projednání neumožní.

Kabinet chce odkladem získat čas na schválení celkové změny nového zákona. Má zejména zrušit centralizaci stavebního řízení, jak ji prosadila v minulém volebním období vláda Andreje Babiše (ANO). Práce na komplexní reformě návrhu pokračují, podle Kovářové by mohla být zveřejněná v půlce dubna.

Novela, kterou nyní projedná Sněmovna, navrhuje odložit účinnost klíčových pasáží nové stavební legislativy do 1. července 2024. K původnímu datu, 1. červenci 2023, by tak vstoupila v platnost pouze část, která se týká takzvaných vyhrazených staveb, tedy velkých investičních akcí, jako jsou například liniové stavby, které podle nové legislativy budou spadat do působnosti Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu. Odložen by byl vznik plánovaných krajských stavebních úřadů.

Komplexní novelu chce ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) probrat ve Sněmovně do konce tohoto roku. Až ta bude podle ministra mít za cíl zcela zvrátit vznik Nejvyššího stavebního úřadu.

Bartošova předchůdkyně a stínová ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) už dříve varovala před možnou dvojkolejností, kdy by zákon umožnil státu zabezpečit své stavby, ale občané by stále měli potíže. Je podle ní také důležité zajistit, kdo se bude zabývat problémem černých staveb.