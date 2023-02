Koalice chce zkrátit dobu pro projednání úpravy podpory uprchlíků ve výborech

Praha - Poslanci vládních stran by chtěli urychlit projednávání úprav podpory uprchlíků z Ukrajiny tak, aby druhým čtením ve Sněmovně novela nazývaná lex Ukrajina prošla už v pátek. Otevřít vládní předlohu by měli zákonodárci v prvním čtení dnes odpoledne. V případě, že se ji podaří dnes v prvním kole projednat, pošlou návrh výborům se zkrácenou lhůtou, takže na vyjádření dostanou 48 hodin. Ve středu by návrh projednal sociální výbor. Plán novinářům popsal po jednání organizačního výboru Sněmovny šéf lidoveckého sněmovního klubu Marek Výborný. Poslanec opozičního ANO Aleš Juchelka uvedl, že obecně jeho hnutí nemá nic proti návrhu ani proti zkrácení lhůt, chce se ale na plénu k předloze vyjádřit.

Návrh ministerstva práce a sociálních věcí vláda přijala v pátek 27. ledna po úpravách, které resort provedl už po dohodnuté lhůtě odevzdání předlohy. Ministři tehdy hlasovali na dálku mimo obvyklé termíny, aby normu do Sněmovny poslali bez nutnosti žádat o projednání v nouzovém stavu. Platit by měla od začátku dubna.

Vládní předloha o podporách ukrajinských běženců zejména zpřísňuje od července podmínky pro nárok na humanitární dávku, která by měla být adresnější. Upravit se má vyplácení takzvaného solidárního příspěvku na ubytování Ukrajinců s dočasnou ochranou v domácnostech a podmínky bezplatného nouzového ubytování. Novela zákonů zvaných lex Ukrajina navíc od dubna převede asistenční centra pomoci Ukrajině z krajů na ministerstvo vnitra. Uzákoní rovněž třeba evidenci pracovních dohod ukrajinských běženců.

"Budeme se ho snažit podpořit i ve zkrácených lhůtách, které navrhuje vládní koalice, nicméně si k tomu chceme říct své z důvodu, že máme spoustu otázek hlavně z hlediska toho, jakým způsobem se budou ověřovat příjmy z ciziny," řekl Juchelka. Praxe je podle něj taková, že se na úřad práce předloží čestné prohlášení a dávka se vyplatí bez kontroly příjmů či majetku.

O návrhu jednal minulý týden ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na své první schůzce s nově zvoleným prezidentem Petrem Pavlem. Podpis normy týkající se pomoci ukrajinským uprchlíkům dostane zřejmě jako prezident již Pavel, dokument bude mezi prvními z Parlamentu, ke kterým by se měl jako hlava státu vyslovit.