Koalice bude jednat podle Jurečky o případných změnách výchovného

Praha - Vládní koalice bude jednat o případných změnách výchovného. Důvodem jsou vysoké výdaje. Rozhodnutí by mělo padnout v březnu. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Bonus 500 korun za vychované dítě se vyplácí od letoška. V tomto roce se počítalo s výdaji 19 miliard korun. V dalších letech bude suma vyšší. Nezavádění či zrušení výchovného doporučovala už loni Národní ekonomická rada vlády (NERV). Opatření považuje za nesystémové. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už loni uvedl, že by se výchovné mělo přehodnotit.

Bonus se vyplácí matkám či otcům na všechny jejich děti. Dostává ho ten z rodičů, který více pečoval. V Česku jsou to většinou ženy. Česká správa sociálno zabezpečení (ČSSZ) před nedávnem uvedla, že v lednu výchovné získalo 1,4 milionu žen za zhruba tři miliony dětí. Bonus se započítává do zásluhové procentní části penze, ve které se odrážejí odpracované roky a výše odvodů z výdělků. Spolu s tímto dílem důchodu se tak podle nynějších zákonných pravidel bonus má pravidelně valorizovat.

"Musíme i tuto situaci vyjasnit v rámci koalice, pokud bychom tu úpravu neudělali, bude to znamenat, že se bude valorizovat i výchovné, musíme si říct, jestli to do budoucna chceme, nebo chceme nějakou jinou úpravu. Koalice o tom bude jednat, žádné rozhodnutí ještě nepadlo, předpokládám, že ho uděláme v průběhu března," řekl Jurečka. Podle něj je několik variant, které je možné zvolit.

Ministr a šéf vládních lidovců změny výchovného dosud odmítal. "V této věci je za mě klíčové to, že výchovné tady je. To, jak naložíme s otázkou valorizace, si nechám na jednání s partnery," uvedl dnes ministr.

O případné změně výchovného dnes informoval server E15. Podle něj s úpravou bonusu souhlasí ODS a TOP 09.

Výchovné se do zákona dostalo krátce před sněmovními volbami v roce 2021, a to až jako pozměňovací návrh poslanců. Zavedení bonusu bylo před tím součástí neprojednaného návrhu důchodové reformy tehdejší ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD). Ta navrhovala poskytovat nejvýš 1500 korun, tedy odměnu za tři děti. Její plán k dorovnání nižších penzí žen ale stejně jako poslanecký návrh se zajištěním financí na vyplácení nepočítal.

Podle NERV představuje bonus za dítě jednu z největších nových výdajových položek státu bez zajištění odpovídajících příjmů. NERV výchovné doporučoval kvůli zadlužování státu nezavádět, nebo zrušit.

Za nižší důchody žen můžou jejich nižší výdělky. V nich se podle expertů odráží i dlouhá doba na rodičovské. NERV i další odborníci doporučují rodičovské volno zkrátit, zajistit dost jeslí a školek a zaměřit se na rovné odměňování žen a mužů. Podle některých odborníků by stát měl k vyššímu počtu dětí motivovat ne zvyšováním penze, ale právě lepšími podmínkami pro rodiče a jejich potomky.