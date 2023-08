Knutsonová si po letech studií užívá tenisovou kariéru a sni i o grandslamech

Praha - Tenistka Gabriela Knutsonová si v šestadvaceti letech plní tajná přání. Rodačka z amerického Fair Oaks debutovala na Livesport Prague Open v hlavní soutěži turnaje WTA, a přestože prohrála v 1. kole s Terezou Martincovou 6:2, 4:6, 4:6, věří, že může být teprve na začátku úspěšné cesty. Profesionální dráhu rozjela poté, co získala dva magisterské tituly, a o to větší nadhled na tenis má. Novináře také během rozhovoru požádala, aby její jméno přechylovali.

"Mám velikánskou radost a jsem na sebe opravdu pyšná," uvedla Knutsonová, která se do hlavní části turnaje v Praze dostala z kvalifikace. "Ráno před zápasem jsem mluvila s bratrem a říkám mu: 'Ty jo, já jsem ještě před rokem a půl dělala servírku v Anglii a teď hraju hlavní soutěž WTA.' Je to pro mě velké překvapení," líčila s úsměvem.

Vybrala si opačnou cestu než řada jejich kolegyň, nejprve zvolila vzdělání. Na americké univerzitě v Syracuse studovala čtyři roky obor televizní a digitální žurnalistka, v anglickém Durhamu začala marketing a přidala magisterský obor z obnovitelných zdrojů. Tenis ji pomáhal ke stipendiím, v USA byla čtvrtá v univerzitním žebříku NCAA, v Durhamu byla sportovkyní roku. K tomu také pracovala.

"Třeba v Anglii jsem do dvou ráno leštila bar a potom šla v šest na kurt. Poslední rok jsem měla full time job, k tomu jsem studovala a hrála tenis, abych měla trochu peníze a mohla začít profesionální kariéru. Pořád musím hrát ligy, abych měla na turnaje. Teď v sobotu pojedu do Polska. Je to boj, ale když budu hrát dobře, bude to jednodušší a jednodušší," podotkla Knutsonová.

Přestože se narodila v USA a otec pochází ze Sacramenta, v Česku se pohybuje od 12 let a mluví plynně česky. O tom, že bude v tenise reprezentovat zemi maminky, která je z Dvora Králové, nepochybovala. "Vždy jsem lyžovala v Americe a hrála tenis v Čechách. Tenis pro mě byl vždy spojený s Českem. V Prostějově jsem byla od 12 do 18 let, takže se beru jako česká hráčka. Ani mě nenapadlo být nějaká jiná," vysvětlila.

Na elitním okruhu se ale rozkoukává a to sebou přináší humorné příběhy. Před prvním utkáním v Praze s Belgičankou Greet Minnenovou se ptala, kolik má k dispozici výzev za set, Martincovou zase poprvé potkala před týdnem na turnaji ve Varšavě. "Seděla jsem na gauči a ona na mě začala mluvit anglicky, jestli si vedle mě může sednout. Odpověděla jsem jí, že jsem Češka a ona: 'Jó, ty jsi tahle', Dobře jsme pokecaly a na vzájemný zápas jsem se teď těšila. Je to fajn holka. Navíc jsem věděla, že to pro mě bude docela na klid, protože když prohraju, tak se nic neděje. Ona už má za sebou několik neskutečných výkonů," doplnila Knutsonová.

Před zápasem ji na instagramu podporovali fanoušci, od jedné se sběraček míčků dostala náramek. Zatímco v cizině se povzbuzuje slovy 'come on', v Praze se hecovala klasickým 'pojď' a 'jedem'. "Chtěla jsem, aby fanoušci viděli, že jsem Češka," usmála se a přála si, aby se její jméno přechylovalo. Zatímco v americkém pase je Gabriela Andrea Knutson, v českém pasu a občanském průkazu má Gabriela Knutsonová. "Myslím, že Knutson zní v češtině zvláštně," řekla.

Do světa profesionálního tenisu vstoupila vloni a oceňuje, že má díky později nastartované tenisové kariéře životní nadhled. Kdyby začala cestu jako teenagerka, nehrála by podle svých slov dlouho. "Nyní jsem chytřejší, uvolněnější a v lepší finanční pozici, protože jsem chvilku i pracovala. Vím, že tenis pro mě není vše. Mám koníčky, školu, přátele ze školy a větší nadhled na život. Když prohraju zápas, tak to pro mě není všechno. Snažím se to takhle držet," uvedla.

Kvůli tenisu odmítla práci v United Nations Fulbright Scholarship v Berlíně. Má ale další aktivity. "Na podzim jsem psala online články o obnovitelné energii, za to jsem si trošku přivydělávala. Teď dělám social media manažerku pro jeden tenisový turnaj. Potřebuju mít něco, co bych dělala mimo sport, abych neměla jen tenis," řekla. Peníze z pražského turnaje využije na běžné náklady. "Na benzín, bydlení, fyzioterapeuta a nějaké náplasti na ruce. Budu investovat do dalších turnajů a hlavně se chci vydat do Ameriky. Je tam série šedesátek a osmdesátek ITF, takže to použiju na letenku. Ono to bude rychle pryč," popsala s úsměvem.

Přestože ji nyní patří ve světovém žebříčku 240. místo, věří, že se posune a zabojuje o účast na grandslamech. "Teď jsem se bohužel nezvládla dostat na US Open, ale do Austrálie mám dost času. Na podzim moc bodů neobhajuju, tak by to snad mělo vyjít. Nechci to ale zakřiknout. Jdu krůček po krůčku, hrála jsem teprve druhý turnaj WTA. Ono to přijde, času dost," dodala Knutsoová.