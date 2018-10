Praha - Islandská spisovatelka Hildur Knútsdottirová v knize Krvavá zima popisuje boj dětí o přežití v kulisách chladného Islandu. Autorka chtěla ukázat sílu rodinných vztahů čelících smrtelnému nebezpečí. Knútsdottirová to řekla v rozhovoru s ČTK. Kniha Krvavá zima vychází 18. října v rámci Velkého knižního čtvrtku.

"Hodně jsem přemýšlela o tom, jaké to je, když jsou děti ve válce. A nezáleží na tom, jestli místo, kde žijí, napadají mimozemšťané nebo jiní lidé. Soustředila jsem se především na prožitek těch dětských hrdinů," řekla.

Knútsdottirovou proslavila kniha Podzimní prázdniny z roku 2015 a její předloňské pokračování Tuhá zima. Krvavá zima, kterou nyní vydává nakladatelství Práh v překladu Martiny Kašparové, spojuje obě knihy do jednoho svazku.

Podzimní prázdniny získaly cenu pro nejlepší knihu psanou ženskou autorkou, Tuhá zima byla oceněna prestižní islandskou knižní cenou Icelandic Literary Prize for Best Children’s and YA Book 2017. "Původně jsem to zamýšlela jako jednu knihu, ale pak se nakladatelství na Islandu rozhodlo, že by to bylo příliš dlouhé a vydalo ji ve dvou svazcích. To, že v Čechách vychází v jednom svazku, mě hodně potěšilo," řekla.

Temný thriller nabízí příběh dívky Bergljót a jejího malého bratra Bragiho, kterým se během několika dnů změní život, když se stanou svědky invaze tajemných bytostí. Na Islandu zůstává hrstka přeživších ve skupinkách rozesetých po celém ostrově s jediným cílem: přežít. Příběh, který začíná jako dívčí román řešící problémy dospívající Bergljót, se záhy změní v krvavý horor. "Vystavěla jsem to takhle úmyslně. Hodně islandských knih začíná hned jako sociální realismus a já jsem chtěla čtenáře překvapit," uvedla Knútsdottirová. "Hrozně mě baví horory a americké filmy o mimozemšťanech, a tak jsem chtěla vyzkoušet, jaké by to bylo, kdyby se takový příběh zasadil do islandského prostředí," dodala.

Velký knižní čtvrtek Knútsdottirová ocenila. "Na Islandu podobná akce není. Připadá mně zábavné se něčeho takového zúčastnit a vítám každou podobnou příležitost na propagaci knih," řekla spisovatelka, která v Česku absolvuje několik setkání se čtenáři.

Čtyřiatřicetiletá autorka působila jako poslankyně v islandském Parlamentu. "Krátce jsem zastupovala člena Parlamentu, který odjel do zahraničí. Angažovala jsem se v ekologických otázkách, ale nakonec jsem se rozhodla věnovat spíše psaní," podotkla Knútsdottirová, aktivistka v rovnoprávnosti žen.