Knotek: Prioritami jsou pro mne klima, energetika a zdravotnictví

Rád bych vedle energetických témat zvýšil v průběhu českého předsednictví povědomí o vzácných onemocněních, moderních genových terapiích a darování krevní plazmy, v němž je Česko v EU v popředí, vypočítává europoslanec za ANO Ondřej Knotek.

Na čem jste už začal pracovat ve druhém funkčním období toho EP? A ve kterých oblastech již víte, že se vaše agenda, případně celá agenda europarlamentu, změní a proč?

Jednou z nejdůležitějších oblastí, které se intenzivně věnuji, je tzv. klimatický balíček Fit for 55. Ten obsahuje nástroje k dosažení redukce skleníkových plynů do roku 2030 o 55 procent. Součástí tohoto balíčku je i Sociální klimatický fond, jehož cílem je snížit ekonomické dopady, které jsou způsobeny právě přísnějšími klimatickými opatřeními.

V souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině se logicky mnohem více hovoří o nutnosti energetické soběstačnosti Evropy. Pro mně je samozřejmě stěžejní i to, jak se s tím vypořádá Česká republika a jaký vliv to bude mít na naše občany. Je velmi dobře, že se v této souvislosti začalo mluvit o zpomalení odklonu od uhlí a jsem také rád, že se znovu mluví o renesanci jádra. Energie z něj by společně s obnovitelnými zdroji měla i v budoucnu hrát klíčovou roli v evropském energetickém mixu.

Evropská komise po nátlaku Andreje Babiše a Emmanuela Macrona zařadila jádro mezi tzv. podporované zdroje. Bohužel někteří europoslanci podali námitku, a tak nás v červenci čeká velká bitva. Já dlouhodobě říkám, že v Česku to bez jádra, plynu a uhlí ještě řadu let nedáme.

Obnovitelné zdroje jsou důležité, ale mají také své nevýhody. Je třeba si uvědomit, že uhlí a jádro fungují spolehlivě. A to je přesně to, co teď v Evropě potřebujeme. Chtěl bych se také zaměřit na využití biomasy, resp. dřevěné štěpky. V Evropském parlamentu je velký tlak nepoužívat štěpku z lesů, což je při dnešní situaci obrovská chyba.

Vedle energetiky se ve druhé půlce funkčního období věnuji mnohem více oblasti zdravotnictví. Klíčová je například revize farmaceutické legislativy. Kromě legislativní práce věnuji mnoho času projektu boje proti rakovině, vzácným onemocněním či genovým terapiím, které se stávají léčebným nástrojem moderní medicíny.

Jaký význam přikládáte českému předsednictví v Radě EU?

Je to jedinečná příležitost, jak představit Evropě a celému světu naši zemi. Ale nejen to. Musíme jasně a srozumitelně ukázat a zdůvodnit náš pohled na různé problematiky. A tou klíčovou bude určitě oblast energetiky. V průběhu českého předsednictví se bude dojednávat klíčová legislativa z klimatického balíčku. A to bude nutné odmakat. Jsem přesvědčen, že to Česká republika zvládne, protože předsednictví bylo od minulé vlády velmi dobře připravené.

Chcete a můžete se sám zapojit do jeho agendy, aby bylo předsednictví úspěšné jako celek?

Určitě se zapojit chci a podpořím cokoliv, co bude užitečné a bude mít hmatatelný přínos pro celou společnost. Nesmíme zapomínat na zdravotnictví. Rád bych vedle energetických témat zvýšil v průběhu českého předsednictví povědomí o vzácných onemocněních, moderních genových terapiích a také o darování krevní plazmy, která je ve zdravotnictví nenahraditelná. Česká republika je v darování plazmy na špičce a je jednou ze čtyř zemí EU, kde je možné odebírat plazmu v soukromých společnostech. Česko může být dobrým příkladem i jiným státům unie. Celková úspěšnost předsednictví je ale v rukách české vlády.

Kam by mělo české předsednictví unii v ideálním případě nasměrovat?

Témata jsou celkem jasná. Musíme řešit vysoké ceny potravin, energií nebo problémy v zemědělství. Zvednout musíme i téma bezpečnosti nebo udržitelnosti zdravotní péče.