Knihy o pandemii nabízejí literární příběhy i názory odborníků

Praha - Nové knihy s tématem koronaviru nabízejí pohled na současný život za časů pandemie z pohledu lidských příběhů i názorů odborníků. Literárním odrazem života v karanténě jsou například publikace Dekameron 2020, Za oknem, Láska za časů korony nebo Zážitky z karantény. Odborný pohled přináší knihy Doba koronavirová nebo Pandemie od starověku po současnost. Na trhu je také publikace Petra Holuba, která se věnuje společenským důsledkům koronavirové krize.

V těchto dnech vychází projekt Obce spisovatelů ČR s názvem Dekameron 2020. V díle Giovanniho Boccaccia, které se stalo předlohou projektu, si příběhy vyprávějí lidé, kteří utekli z města na venkov, aby se zachránili před morem, který vypukl ve Florencii roku 1348. Dosud nepublikované povídky byly napsané v čase karantény za jarního nouzového stavu. Do více než čtyřsetstránkové knihy bez nároku na honorář přispěli například Ivan Kraus, Miroslav Stoniš, Jan Cimický, Klára Hůlková, Eva Tvrdá či Alois Marhoul.

Editor a spisovatel Aleš Palán sestavil sbírku povídek a esejů s názvem Za oknem s texty o tom, jak epidemie a izolace ovlivňují jednotlivce a společnost. Palán oslovil 19 autorů, kteří napsali 19 textů, přičemž 19 procent z prodejní ceny knihy směřuje na boj proti nemoci covid-19. Všichni autoři se vzdali odměny a nakladatelství Prostor a distribuční síť Kosmas snížily svůj obvyklý rabat. Vedle domácích autorů přispěli svými texty američtí spisovatelé Paul Auster a Mark Slouka, syn českého emigranta, profesora Zdenka Slouky.

Projekt Láska za časů korony Terazy Hronové vznikal paralelně jako rozhlasový dokument a jako kniha. Těžil z audiodeníků lidí, kteří na dálku z různých koutů světa rozmlouvali s autorkou. Rozhlasový dokument odvysílal Český rozhlas Plus. "Když vláda vyhlásila nouzový stav kvůli pandemii, dostala jsem strach. Víc než koronaviru jsem se ale bála toho času, který strávím sama se sebou. Začala jsem proto sbírat příběhy lidí, kteří měli chuť mluvit se mnou o vztazích," uvedla Hronová.

Kninu s názvem Zážitky z karantény napsala Halina Pawlowská, když ji koronavirová karanténa na tři měsíce uvěznila v jedné domácnosti s dcerou, zetěm, vnukem, přítelem, tchyní, synem, sestřenicí a dvěma psy. Začala si vést deník o tom, jak bez úhony přežít i tak složitou situaci. Autorka více než třiceti knih připojila několik návodů, jak současnou situaci vydržet.

Mezi vědecky pojaté knihy související s vyhlášení nouzového stavu patří publikace Doba koronavirová, do které přispěly dvě desítky lékařů, filozofů či publicistů. Mezi autory jsou psychiatr Radkin Honzák, geolog a spisovatel Václav Cílek či rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. "Věděli jsme, že jsme svědky a prožíváme něco, co tu ještě nebylo, a že to je téma, které klade tolik otázek, že je třeba ho zachytit - i jako obraz doby," uvedl pro CNN Prima News Jan Dražan z nakladatelství Zeď.

Autor naučné literatury Vojtěch Heller v knize Koronavirus přímo nezabíjí připomíná, že celé generace byly proti epidemiím většinou bezbranné a na mor, neštovice, tyfus či španělskou chřipku umírali lidé v desítkách milionů. Píše, že v porovnání s tím koronavirus není smrtelná nemoc, protože jen malé procento lidí na tuto nemoc umírá. Nicméně upozorňuje, že světový kolaps může být nevyhnutelnou nutností a katastrofické scénáře hollywoodských trháků se mohou stát realitou.

Mezi skeptiky, kteří zpochybňují paniku kolem nové nemoci, patří redaktor Týdeníku Echo Petr Holub. Jeho články vyšly souborně v knize Koronavirus, falešný poplach, kterou pokřtili ministr kultury Lubomír Zaorálek a ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Zdeněk Hostomský. "Samozřejmě, že respektuju obavy nemocí ohrožených lidí, ale tento virus nebude ten, který zahubí naší společnost. Více ji ohrožuje strach," podotkl ke knize autor.