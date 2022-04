Knihovně v Cambridgi kdosi tajně vrátil ukradené deníky Charlese Darwina

Londýn - Knihovně britské Cambridgeské univerzity kdosi tajně vrátil cenné rukopisné deníky přírodovědce Charlese Darwina, které z jejích sbírek záhadně zmizely před 22 lety. Knihovnice Jessica Gardnerová stanici BBC popsala, že pracovníci knihovny objevili dva zápisníky v růžové dárkové tašce, kterou někdo nechal ležet opuštěnou mezi regály. Uvnitř byly archiválie v hodnotě mnoha milionů liber a vzkaz s přáním veselých Velikonoc.

Univerzitní knihovna o krádeži deníků napsaných před rokem 1840 oficiálně informovala teprve v listopadu 2020, i když je pohřešovala od roku 2000. Původně se ale mělo za to, že je knihovníci jen zařadili na nesprávné místo. Darwinův archiv, který knihovna spravuje, tvoří celkem 189 krabic s dokumenty.

"Mám obrovskou radost... Jsou v bezpečí, jsou v dobrém stavu a jsou doma," řekla Gardnerová, když novinářům oznamovala dobré zprávy o tom, že ztracené deníky jsou opět v držení knihovny. "Myslela jsem si, že to potrvá roky. Pocit úlevy, který jsem cítila, když se deníky bezpečně vrátily, byl obrovský a je těžké ho vyjádřit slovy," dodala.

Odborníci si jsou po přezkoumání jistí, že do sbírek knihovny se vrátily pravé a zcela nepoškozené Darwinovy deníky, které jejich neznámý držitel nejspíš dobře opatroval. Do knihovny je donesl 9. března pečlivě neprodyšně zabalené v plastové fólii, zasunuté do velké obálky s nápisem "Knihovníku, veselé Velikonoce, X". Knihovna nález po konzultaci s policií odhalila teprve nyní.

Vyšetřovatelé nyní pátrají po tom, kdo archiválie do knihovny přinesl. Snaží se analyzovat záznamy bezpečnostních kamer a vyzývají veřejnost, aby se na ně obrátila, pokud má nějaké informace.

Dva rukopisné deníky, které byly ukradeny, pořídil Darwin před rokem 1840 poté, co se vrátil z plavby na Galapágy. Jejich součástí je i nákres evolučního stromu, který se stal o 20 let později základem jeho slavné knihy O původu druhů, v níž přišel s teorií přírodního výběru.