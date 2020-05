Knihkupci žádají o osvobození knih od DPH

Praha - Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) požádal ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO) o osvobození knih od DPH, zatím do konce roku 2021. DPH na knihy platná od roku 2015 nyní činí deset procent. V případě osvobození od DPH by podle předsedy SČKN Martina Vopěnky šlo o opatření spravedlivé a sociální, které by zároveň utlumilo tlak na zvyšování cen v důsledku poklesu počtu vydaných výtisků. Spravedlivě by se rozložilo mezi knihkupce, distributory i nakladatele a pomohlo by i autorům.

"Ani po znovuotevření knihkupectví se tržby zdaleka neblíží běžnému stavu, oscilují mezi 50 a 70 procenty. Odhad celkového poklesu knižního trhu v letošním roce o 30 procent se tak bohužel jeví jako střízlivý. Reálně také hrozí, že vyjde až o tisíce knižních titulů méně," uvádí SČKN v dopise, který zároveň dal na vědomí ministru kultury Lubomírovi Zaorálkovi (ČSSD).

Předseda SČKN Vopěnka upozornil, že v posledních měsících se ukázalo, že knižnímu trhu postiženému opatřeními proti koronaviru nelze účinně pomoci prostřednictvím kulturních grantů. Za normálních okolností je totiž knižní trh na grantech nezávislý - z 99,5 procenta závisí na tržbách. Tím víc je nyní postižený jejich výpadkem.

SČKN také připomíná, že DPH je z principu daň ze spotřeby. "A je otázkou, zda je nutné, aby stát danil zakoupení knihy jako spotřebu. V Evropě i ve světě najdeme příklady zemí, kde jsou knihy osvobozené od DPH trvale," podotkl Vopěnka.

Už koncem dubna zástupci SČKN, který sdružuje více než 150 velkých i malých knihkupců a nakladatelství, apelovali na vládu, aby se knižnímu trhu dostalo pomoci a podpory úměrné jeho významu pro společnost. Zástupci českého knižního trhu uvedli, že očekávají letos kvůli opatřením proti šíření koronaviru pokles obratu nejméně o 30 procent. Knižní trh podle nich ztratí až tři miliardy. Po vládě proto chtějí miliardu korun, která by měla oboru pomoci. Ministr kultury Zaorálek (ČSSD) tehdy uvedl, že na malé nakladatele myslí v záchranném balíčku, který předložil vládě.

Z poslední zprávy o českém knižním trhu, kterou svaz vydal, vyplývá, že Češi v roce 2018 utratili za knihy 8,3 miliardy korun včetně DPH, tedy o 250 milionů korun meziročně více.