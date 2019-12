Kniha Petra Čorneje přináší nové informace o povaze Jana Žižky

Tábor - Nové informace o povaze husitského vojevůdce Jana Žižky i o dobových souvislostech přináší kniha Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka, kterou v Táboře představil historik Petr Čornej. Vychází k 600. výročí od začátku husitské revoluce, navazuje na dílo historika Josefa Pekaře, jehož výsledky díky novým badatelským poznatkům doplňuje a rozšiřuje. Žižkův portrét je tak plastičtější, řekl dnes ČTK Čornej na akci, kterou připravilo Husitské muzeum.

Od dopsání Pekařovy knihy Žižka a jeho doba uplynulo téměř 90 let a za tu dobu se podle Čorneje prohloubily poznatky, zejména díky tomu, co vše nového dnes historici vědí o mentalitě pozdně středověkých lidí a o tom, jak ji rekonstruovat. Novinky se čtenář dozví o Žižkově charakteru.

"Byl to člověk nepochybně odvážný a statečný, ale také člověk velice impulzivní, protože lidé, kteří ho znali, ho označovali jako horlivého. Horlivý znamená zanícený, zapálený, a my víme, že právě ta horlivost i tehdy byla na překážku věcnějšímu nadhledu a kompromisnímu postupu. Dále to byl člověk s nesporným charismatem, jevil se jako podivuhodný, jedinečný, vymykal se svému okolí," řekl historik.

Jak dodal, Žižkova zbožnost byla hluboká, upřímná, čistá a v husitském kontextu se jeví jako ideální husita. Vojevůdce vyznával dva hlavní principy: hlásání božího slova jako husitského programu a přijímání z kalicha jako nezbytnou podmínku k dosažení spásy. "To byly dva momenty, na které kladl důraz, a pokud se s nimi někdo neshodoval, postupoval vůči němu velice tvrdě, v některých případech až krutě," řekl Čornej (68).

Knihu, která vyšla v nakladatelství Paseka, psal 15 měsíců, přípravné práce trvaly 16 let. Má 856 stran včetně obrazových příloh, je to historikova sedmá publikace svého druhu, uvedl. Stojí 790 korun.

Žižka přitahoval historika od dětství, protože Čornej vyrůstal v pražské čtvrti Žižkov. Hrál si, jak řekl, ve stínu jezdeckého pomníku Jana Žižky a vrat do Národního památníku, v místech bitvy na Vítkově. "Dětství je formativní na dlouhá desetiletí. Když jsem byl kluk, byl to pro mě hrdina bez bázně a hany," uvedl. Když studoval historii, rozhodl, se, že Žižkovu osobnost zpracuje. Čím více ho poznával, tím víc se mu obraz ideálního hrdiny rozpadal. "Korigoval jsem to. Ale nevyrostl mi v démona, jak je dnes někdy prezentován, především v médiích," řekl Čornej.

O Janu Žižkovi (asi 1360 - 11. října 1424) vzniká i film, který natočil Petr Jákl a s půlmiliardovým rozpočtem je nejdražším snímkem české kinematografie. Do kin by měl přijít v roce 2020.

Husitské muzeum, jehož zřizovatelem je ministerstvo kultury, má ve sbírkách přes 460.000 předmětů. V roce 2018 ho navštívilo 110.485 lidí, vyplývá z výroční zprávy.