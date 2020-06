Kniha o Kunderovi vznikala čtyři roky, vyjde za týden

Praha - Plastický portrét Milana Kundery, ale i literárního a společenského kontextu jeho díla by měla přinést literární biografie slavného českého spisovatele. ČTK to dnes řekl redaktor Petr Onufer z nakladatelství Argo, které knihu společně s Pasekou za týden vydá. Životopisný román napsal Jan Novák, pracoval na něm čtyři roky. S Kunderou nemluvil, protože na Novákovu žádost nereagoval. Novák čerpal z mnoha veřejně dostupných zdrojů včetně archivů komunistické Státní bezpečnosti. Snaží se v textu vyvrátit i podle něj Kunderou pečlivě konstruované mýty o sobě samém.

Píše například, že je přesvědčen o pravdivosti nedávného zjištění o Kunderově aktu z 50. let, kdy údajně jako vysokoškolský student udal člověka, který kvůli tomu strávil léta v těžkém vězení. Kundera všechno popřel a postavilo se tehdy za něj několik osobností světové literatury, což podle Nováka svědčí o jeho schopnosti manipulovat lidmi i veřejným míněním. Nový důkaz o jeho vině ale při rešerších pro knihu nenašel. V románu pracuje také s tím, že Kundera byl mnohem déle, než je obecně vnímáno, okouzlen komunistickými ideály.

"Kniha přináší všechno to, na co jsme od autora zvyklí: břitký styl, výtečně vystavěné vyprávění, naléhavost podání, pevné mravní postoje, a k tomu přidává mravenčí rešeršní práci, pečlivou analýzu a interpretaci archivních pramenů, dobových dokumentů, osobních svědectví a Kunderových publikovaných textů," uvedl Onufer.

Kniha se jmenuje Kundera: Český život a doba, končí rokem 1975, kdy spisovatel opouští tehdejší Československo, do kterého se už nikdy natrvalo nevrátil. V Česku někteří Kunderovi, zřejmě dnes v zahraniční nejslavnějšímu autorovi českého původu, trochu vyčítají například to, že nepovoluje české překlady svých pozdějších děl. Onufer se domnívá, že by Novákova kniha mohla trochu pohled Čechů na Kunderu pozměnit.

"Navzdory tomu, že se často opakuje falešná legenda o tom, jak čeští čtenáři a publicisté Kunderovi křivdí a nepřejí světový úspěch, je u nás jeho dílo hojně čtené i dosti oceňované a jeho autor se, myslím, těší obdobné oblibě," uvedl. "Některé životní peripetie Milana Kundery přitom nejsou zrovna obdivuhodné, a je dobře i na tohle poukázat. Nejde ovšem o to, aby byl světoznámý autor pranýřován, nýbrž o to, aby se o jeho díle, životě a době vedla (či vůbec směla vést) svobodná a kritická debata. Kunderovská biografie Jana Nováka do takové debaty nabízí nesmírně cenný příspěvek," domnívá se redaktor.

"Kde se Kundera schoval do svých textů, postupuje Novák opačně s loveckou vášní literárního detektiva a jeho plnokrevná práce nastavuje nová měřítka žánru spisovatelského životopisu," uvedl ke knize šéfredaktor Paseky Jakub Sedláček. Novák podle něj "krok za krokem, v rychlopalbě krátkých kapitol a na čepel nože vybroušených vět, s běžící krajinou českých dějin v pozadí, spěje k rozluštění ultimátního tajemství: Kdo je Milan Kundera?".