Kniha Gott-Československý příběh je o mýtech kolem slavného zpěváka

Brno/Praha - V knize Gott-Československý příběh vypráví hudební publicista Pavel Klusák o osudu oblíbeného zpěváka v souvislostech tuzemských dějin, proměn politiky a společnosti. Publikace, která vyjde 26. listopadu, přináší méně známá i nová fakta. Klusákovým prvním záměrem podle jeho slov bylo ujasnit si skutečnosti a interpretovat je. ČTK dnes o tom informoval Radek Štěpánek z vydavatelství Host.

"O tom, že tu knihu napíšu, jsem se rozhodl ve dnech jeho pohřbu v katedrále svatého Víta. Karel Gott je vynikající postava pro vyprávění. Je poměrně běžné, že o hudebnících vznikají nezávislé portréty a popkulturní studie. Gott se tomu bránil tak vehementně, že tím připoutal mou pozornost," uvedl Klusák.

Jako publicista chce Klusák nabídnout protiváhu vůči situaci, kdy podle něho vznikaly stále jen variace na Gottův autoportrét: bez dramatu mezních situací v životě, bez rezonance s problematičtějšími událostmi, vyhýbavě odhlížející od některých zásadních dějů, motivací a souvislostí ve zpěvákově kariéře. "Když jsem začal pracovat, viděl jsem, že sám zpěvák si občas protiřečí a o jedné situaci mluví třeba třikrát jinak. Že leccos zamlčoval a překrucoval. Chtěl jsem, aby moje kniha byla věrohodná, opírala se o zdroje. Ponořil jsem se tedy do pramenů a svědectví. A zjistil jsem, že k odhalení je toho víc, než jsem si zprvu myslel. Nikdy jsem nechtěl napsat něco "šokujícího‘" mnohem spíš jsem se jen držel normálních, standardních metod. Paradoxně právě ony ukazují, že Gottovy příběhy se často vyprávěly ve snivém oparu, daleko od normálnosti, jak je ostatně u takových legend vlastně běžné," vysvětlil publicista.

Klusák zkoumal i americké zdroje týkající se působení Gotta v USA, věnuje se jeho účinkování v Las Vegas, zabývá se i Gottovou "cvičnou emigrací" v roce 1971 a popisuje i jeho západoněmeckou kariéru nebo události spojené s Antichartou. Zatím poslední zásadní knihou o Gottovi je autobiografie Má cesta za štěstím, která vyšla téměř dva roky po zpěvákově smrti, a to v den Gottových nedožitých 82. narozenin letos 14. července. Obsahuje mnoho materiálu z jeho dosud neznámého soukromí. Gottova autobiografie se stala hned po vydání bestsellerem. První náklad 60.000 výtisků se vyprodal v létě v podstatě za dva týdny od spuštění prodeje. Podle zástupců distribuční společnosti Euromedia Group do knihkupectví rozvezou do Vánoc přibližně dalších 100.000 kusů knihy. V České republice je neoficiální hranice bestselleru 10.000 prodaných knih.

Karel Gott zemřel 1. října 2019, léčil se s akutní leukemií. Legendě české populární hudby, která ovlivnila několik generací posluchačů, bylo 80 let. Fanoušci se mohli s oblíbeným zpěvákem rozloučit 11. října v paláci Žofín, kam přišlo zhruba 49.000 lidí. O den později se konala zádušní mše ve svatovítské katedrále. Tento den byl i dnem státního smutku.

Pavel Klusák v minulosti pracoval jako redaktor časopisů Týden, Respekt či přílohy Orientace Lidových novin. Jeho texty se objevují na serveru Aktuálně.cz či v Deníku N. Pro Český rozhlas připravil seriály o přelomových skladatelích posledního půlstoletí či o pop-music v normalizovaném Československu. Působí jako hudební kurátor Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Je režisérem filmu Hudba Zdeněk Liška a autorem studie Co je nového v hudbě či osobní hudební encyklopedie Uvnitř banánu.