Kniha Děravé paměti je ohlédnutím za šedesáti lety Michala Viewegha

Praha - Svoji autobiografii s názvem Děravé paměti a podtitulem Šedesát báječných let pod psa se Michal Viewegh snažil napsat tak, jako by hovořil s kamarády. Autor, který se v ní nevyhýbá ani svým morálním pochybením, to řekl na dnešním křtu v zaplněné kavárně Paláce knih Luxor na Václavském náměstí v Praze. Knihu pokřtili herci Jitka Ježková a Hynek Čermák, kteří jsou oba spojeni s filmovým zpracováním Vieweghových knih.

Své Děravé paměti zaznamenal úspěšný spisovatel zábavnou formou, hlavně nechtěl nudit. Neskrývá ale ani temná místa týkající se rozpadlého manželství nebo vztahů s bývalým vydavatelem Martinem Reinerem. "Kdybych do autobiografie nemusel dávat své dva rozvody, bylo by to lepší, ale nebylo to špatné," konstatoval Viewegh, který 31. března oslavil 60. narozeniny.

Křest knihy byl součástí oslav jeho jubilea. Viewegh proto od nakladatelství Euromedia dostal velký dort se svoji fotografií z dětství. Zároveň v reedici při této příležitosti vyšla jeho prvotina, novela Názory na vraždu z roku 1990.

Viewegh je komerčně nejúspěšnějším českým spisovatelem po roce 1989. Knih prodal přes milion výtisků. Byly přeloženy zhruba do dvaceti jazyků a na rozdíl od mnohých jiných českých spisovatelů se psaním dlouhá léta živí. "My, co máme hypotéku, musíme psát furt," podotkl držitel prestižní Ceny Jiřího Ortena z roku 1993.

Podtitul autobiografie odkazuje na jeho knihu Báječná léta pod psa, kterou se v roce 1992 dostal do povědomí čtenářů. Prodalo se jí přes 100.000 kusů.

Název autobiografie pak souvisí s autorovými zdravotními problémy po akutním rozštěpení aorty. Vieweghovi byla před deseti lety po čtyřhodinové operaci část aorty nahrazena protézou. Po operaci má dodnes problémy s krátkodobou pamětí, rozpadla se mu rodina a navíc bojoval s depresemi. Necelý rok po operaci vydal knížku Můj život po životě, v níž deníkovou formou seznamoval své čtenáře s tím, jak s nemocí bojoval. Mimo jiné se musel naučit data všech důležitých schůzek zapisovat do notýsku nebo více komunikovat s okolím.

Viewegh je autorem řady románů, z nichž se mnohé staly bestsellery a později byly zfilmovány. Mezi nejprodávanější patří Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách, Román pro ženy, Účastníci zájezdu nebo Vybíjená. Po vážných zdravotních problémech se do literatury v roce 2013 vrátil deníkovou knihou Můj život po životě. Čtenáře si získala i poslední Vieweghova díla, trojice knih Biomanžel, Biomanželka a Dula, kterou poměrně vstřícně přijala také literární kritika. Celkem je Viewegh autorem více než tří desítek knižních titulů.