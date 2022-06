Knedlíková má pátý titul v házenkářské Lize mistryň, Jeřábková slaví poprvé

Final Four házenkářské Ligy mistryň v Budapešti:Finále Györ - Kristiansand. Hráčky Kristiansandu se radují z vítězství.

Final Four házenkářské Ligy mistryň v Budapešti:Finále Györ - Kristiansand. Hráčky Kristiansandu se radují z vítězství. ČTK/AP/Zsolt Szigetvary

Budapešť - Házenkářka Jana Knedlíková je popáté vítězkou Ligy mistryň. Její spoluhráčka Markéta Jeřábková se po finálovém vítězství Kristiansandu nad Györem 33:31 radovala ze zisku cenné trofeje poprvé.

Jeřábková byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou závěrečného turnaje. Šestadvacetiletá házenkářka byla se sedmi brankami nejlepší střelkyní finálového zápasu, v sobotním semifinále proti Metám dala dokonce 12 gólů. O šest let starší Knedlíková skórovala ve finále pětkrát.

"Hlavně jsem šťastná, že jsem mohla pomoct týmu. Tohle ocenění není jenom moje, ale všech. Mít na krku zlatou medaili je víc. Ale nemůžu samozřejmě říct, že bych se na Final Four necítila dobře," řekla Jeřábková serveru iSport.cz.

Knedlíková vyhrála s norským klubem prestižní soutěž už před rokem. Předtím třikrát slavila v dresu Györu, který dnes pomohla porazit. "Jsem na tým neskutečně hrdá a jsem plná dojmů. Hrát proti Györu pro mě nebylo jednoduché, protože jsem tam strávila řadu let," uvedla podle webu Evropské házenkářské federace.

Jeřábková si připsala triumf v Lize mistryň hned ve své první sezoně v Kristiansandu po příchodu z Německa.

"Měla jsem v hale celou rodinu, za což jsem strašně vděčná. To co se tu odehrálo, se nedá srovnat s žádným turnajem předtím. Byl to nejlepší víkend v mé kariéře a atmosféra v hale nepopsatelná," uvedla Jeřábková.

Vysloužila si chválu od spoluhráček. "Jeřábková byla úžasná, k nezastavení. Zdálo se, že je úplně bez nervů. Skvěle hrála i (brankářka) Lundeová. Pro mě jsou MVP obě," řekla dvojnásobná mistryně světa a čtyřnásobná evropská šampionka Nora Mörková.

"Nehrála výborně jenom ve Final Four, ale v celé sezoně," ocenila výkony Jeřábkové španělská reprezentantka ve službách Kristiansandu Lysa Tchaptchetová.

Výsledky Final Four házenkářské Ligy mistryň

Finále Györ - Kristiansand 31:33 (13:15) - za vítěze Jeřábková 7 branek, Knedlíková 5.

O 3. místo Mety - Esbjerg 32:26 (18:12).