Klub KSČM nepodpoří vznik sněmovní komise k řešení covidu

Praha - Poslanecký klub KSČM na dnešní mimořádné schůzi Sněmovny nepodpoří vznik vyšetřovací komise k řešení koronavirové krize. Podle předsedy strany Vojtěcha Filipa by šlo o další komisi, která by zasahovala do živých spisů policie, po nedávno ustavené komisi k loňské ekologické havárii na řece Bečvě. Filip to řekl na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně.

"Nepodpoříme vznik komise, a to z prostého důvodu, že by to byla druhá komise, která by zasahovala do živých spisů policie. Už jsme měli problém s tím, co se dělo okolo Bečvy. Bude složité vypracovat jenom jednací řád komise tak, abychom nezasáhli do činnosti orgánů činných v trestním řízení," uvedl Filip.

Podle šéfa pirátského poslaneckého klubu Jakuba Michálka by komise měla za úkol prověřit nákup a distribuci ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu, příčiny rekordní doby uzavření škol, postupy pro přijímání kompenzačních opatření pro ekonomický sektor, zajišťování informovanosti obyvatelstva a boj s dezinformacemi ohrožujícími veřejné zdraví.

Filip konstatoval, že záležitosti ohledně nákupů zdravotního materiálu už řešil Nejvyšší kontrolní úřad, bylo i podáno trestní oznámení. "Kontrolní systémy státu fungují. Nevidím důvod pro politickou vyšetřovací komisi," dodal předseda KSČM.

Pokud bude komise zřízena, navrhnou komunisté na jejího člena poslance Zdeňka Ondráčka. Na předsedu orgánu nikoho nenominují. Komisi k havárii na Bečvě vedle právě komunistická poslankyně Marie Pěnčíková.

Program dnešní schůze KSČM podpoří, ačkoli kritizují to, že znovu nebudou čtvrteční interpelace. "Už se stalo pravidlem, že interpelace buď nejsou, nebo na ně ministři nechodí. Oslabuje to ústavní systém České republiky," poznamenal Filip.

Podle předsedy KSČM by v současnosti mohla skončit pandemická pohotovost, která umožňuje státu regulaci některých odvětví. Epidemický vývoj je rozdílný v jednotlivých regionech, proto by se měla přijímat lokální opatření, míní Filip. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) už dříve uvedl, že by stav pandemické pohotovosti měl platit do září.